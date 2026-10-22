El pleno del Senado aprobó ayer la elección de Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para el periodo 2026-2031.

La votación completó las tres plazas que corresponden al Poder Legislativo en el directorio de siete miembros.

Elección

La Constitución exige mayoría absoluta; es decir 31 votos.

En la sesión, Molina obtuvo 40 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. En tanto, Stok sumó 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones. Marthans, a su turno, recibió 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú (JP), inscribió a 11 candidatos hasta el pasado 10 de setiembre.

Fue así como Fuerza Popular propuso a Diego Macera, Molina y Stok; Renovación Popular presentó a Marthans; JP postuló a Óscar Dancourt, Kurt Burneo y Raúl Mauro; el Partido del Buen Gobierno propuso a Javier Escobal, José Fernández y Santiago Roca; y Ahora Nación propuso a Alejandro Granda, quien retiró su candidatura.

Molina lideró el orden de mérito con 94.18 puntos y Stok quedó segundo con 91.55. Ambos recibieron la luz verde del Senado.

Sin embargo, Fernández Baca, tercero, con 90.18; y Roca, cuarto, con 86.91; sumaron 22 y 24 votos, respectivamente, por lo que quedaron fuera. Marthans era el quinto, con 86.60, pero obtuvo los votos necesarios.

#SenadoInforma 🇵🇪 | ¡El BCRP cuenta con tres nuevos directores elegidos por el Senado! El Pleno aprobó la elección de Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León, tras el procedimiento de evaluación correspondiente y conforme al marco constitucional y reglamentario. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

Perfiles

Molina es economista por la Universidad del Pacífico y doctor por la Universidad de Oxford. Además fue director general en el MInisterio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Stok, por su parte, es doctor por la Universidad de Navarra y presidió el Banco de la Nación entre febrero y diciembre de 2025.

Asimismo, Marthans es economista por la Universidad de Lima, dirigió la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) entre 2002 y 2007 y ya integró el directorio del BCR en el pasado.