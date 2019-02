Siete bancadas de acuerdo con investigar 'Club de la Construcción' por financiamiento a PPK

Síguenos en Facebook

La mayoría de las bancadas del Congreso, siete para ser exactos, respaldan no solo la creación de una comisión que investigue al denominado Club de la Construcción, sino que en dicha pesquisa se aborde también el tema del dinero que representantes de las empresas involucradas en el caso habrían entregado a Peruanos Por el Kambio (PPK) para la campaña del 2016.

Sobre el tema, Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular (AP), la bancada que presentó la moción para dicha iniciativa, adelantó a Correo que es inevitable investigar tales donaciones. “Que una persona haya dado plata a un candidato y que no haya pasado nada, bueno, eso no tendría ninguna irregularidad, pero que una empresa dé 100 mil dólares, como CASA (Construcción y Administración Sociedad Anónima), aporte a Kuczynski (...) y luego esa misma empresa gane varias obras, pues está clara la vinculación, se ha prepagado una coima”, recalcó.Sobre el tema, el vocero fujimorista, Carlos Tubino, adelantó que apoyarán la creación de la comisión y que en ella se investigue a PPK como se hace con Fuerza Popular.“Respaldaríamos esta iniciativa de Acción Popular. No se ha discutido dentro de la bancada, pero entre mis colegas hay predisposición”, afirmó.

Luz verde

Similar fue la postura de los grupos parlamentarios de izquierda. Richard Arce, portavoz de Nuevo Perú, refirió que toda pesquisa es bienvenida si esta se desarrolla como corresponde, postura que coincidió con la del Frente Amplio, que enfatizó que hay que investigar a todos caiga quien caiga.Miguel Castro, de Unión por la República, recordó que el presidente -quien según un testigo estuvo presente durante la entrega del aporte- se ha mostrado dispuesto a que lo citen para absolver cualquier duda, por lo que apoyarán la investigación.Maritza García (Cambio 21) aseguró por su parte que las versiones sobre el supuesto aporte ameritan que se abra una pesquisa, siempre que esta se desarrolle dentro del debido proceso.Finalmente, Elías Rodríguez (APRA) dijo que si bien sus compañeros no han discutido el tema, está de acuerdo con que se tomen acciones.