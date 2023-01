La congresista Sigrid Bazán, bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, indicó que “la protesta legítima y pacífica no genera cambios en el país”.

“El hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos, o espacios de este tipo. Hemos pasado a que el reclamo, o la protesta legítima y pacífica, no genera cambio; entonces, no se escucha a las personas que protestan pacíficamente”, señaló Bazán en declaraciones a Exitosa.

Bazán agregó que ahora los manifestantes de diferentes regiones deben desplazarse hasta Lima a fin de transmitir las demandas que tiene su población.

“Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar; es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región, que es la capital. Y luego, hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir”, comentó.

Sobre el adelanto de elecciones generales, la parlamentaria planteó que estas deberían ser en octubre de este año.

“Lo único que pedimos es que las elecciones, que creo que es lo que le importa a la gente, se hagan ahora, en octubre. De tal manera que, ya en diciembre salimos y empieza la nueva autoridad a partir de fin de año, inicios del próximo año”, dijo.