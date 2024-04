Esperanza Rojas Gutiérrez, socia política de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho y recientemente involucrado en una investigación preliminar por “prestarle” relojes a la presidenta, tendría una fuerte voz de mando sobre hombres de confianza del ‘waiki’ de Dina Boluarte.

Según Cuarto Poder, la empresaria que consiguió el proyecto de construcción de un comedor por 22 millones de soles para los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, hacía coordinaciones con el vicepresidente del partido que llevó a Oscorima al poder en la región, Finel Canales.

“Fidel, ¿me escuchas? (...) ¿Ya entraste con el gerente? (...) Hazle recordar a Eduardo la priorización de la carretera Vilcashuamán, Burbujas, Río Bambas. (...) Que firmen convenio con el número 1 con... o sea, la firma del convenio con la Municipalidad de Vilcashuamán. Entonces, ese modelo de firma con la provincia de Vilcashuamán, ya deben tener un modelo los que han firmado con la Municipalidad de Cangallo y el Gobierno Regional”, se escucha en un audio con fecha 13 de marzo de 2024, filtrado por el programa dominical.

Cuando se le preguntó a Rojas sobre su relación con el miembro del partido político Wari Yaqta, la empresaria aclaró que no es su empleado, sino vicepresidente del movimiento regional.

“El señor Fidel no es mi empleado; es vicepresidente del movimiento regional. Sí, de mi movimiento regional. El señor Fidel vive en Huanta. Yo no sé si está trabajando en alguna parte porque yo no le he preguntado, pero es un dirigente de la zona”, afirmó.

Además, reiteró que se comunicó con Canales para solicitarle que interceda por su pueblo, ya que como “compueblana” buscaba que se concrete la obra de la carretera en la provincia de Vilcashuamán. En ese sentido, le recomendó a su compañero político en conversar con altos funcionarios del GORE Ayacucho sobre este tema.

“Yo le he pedido al señor Fidel una vez más vamos a apoyar al señor Wilfredo Oscorima porque quisiéramos que no haga la carretera para mi pueblo. Mi liderazgo sale, como le comentaba, no teníamos carretera entonces yo como compueblana de la ciudad. entonces en la primera palabra era: ‘Señor Wilfredo si usted llega a ser gobernador no se olvide de mi pueblo hágale su carretera’”, contó.

“El señor Fidel me cuenta que se iba a acercar al señor gerente, Eduardo Huacoto. Entonces yo le dije: ‘Señor Fidel, por favor, pregúntele si señor ya lo ha puesto en la agenda de prioridad para este año porque ya es su segundo gobierno”, agregó.

Eduardo Huacoto es el gerente general del gobierno regional de Ayacucho, quien ha acompañado a Wilfredo Oscorima en varias de sus presentaciones públicas.

En la llamada con Canales, Rojas también menciona a Pedro Pizarro, otro funcionario quien según la empresaria “va a dejar de comer” a fin de sacar un documento importante para la provincia. Pizarro fue intervenido por el programa de televisión y reconoció que hace una semana se comunicó con Esperanza Rojas.

Finalmente, la ayacuchana recalcó que reclamó por esta obra “como una ciudadana indignada” y no para obtener el proyecto. “Simplemente es que los ciudadanos debemos servir, atender; no debemos mecer”, afirmó.

