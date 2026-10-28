La senadora Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, planteó revisar las sanciones aplicables a los parlamentarios que renuncian a sus bancadas durante el ejercicio de sus funciones. Su posición se dio luego de que Jorge Gavidia anunciara su salida de la agrupación debido a diferencias doctrinarias.

En declaraciones a RPP, Matute consideró que las consecuencias previstas para quienes dejan sus grupos parlamentarios no son suficientes y sostuvo que estas decisiones deben evaluarse también desde el compromiso asumido con los electores. A su juicio, los congresistas no solo representan sus propias posiciones, sino también a las organizaciones políticas y a los ciudadanos que respaldaron sus candidaturas.

“Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su estar en este momento en el Congreso. Él hace parte de un partido, hace parte de una bancada, tiene un grupo de votantes, tiene líderes que lo representan; todo eso tenía que haber pesado en la toma de su decisión”, indicó.

¿Qué dijo sobre su renuncia?

Jorge Gavidia anunció el lunes su salida del Partido del Buen Gobierno y de su bancada parlamentaria, al considerar que las discrepancias internas impedían su permanencia. En declaraciones a RPP, afirmó que había expuesto sus posiciones desde que fue convocado para integrar la lista al Congreso y que intentó llegar a acuerdos con sus compañeros.

El ahora exintegrante de la agrupación explicó que sus diferencias no surgieron durante su participación en el Parlamento, sino que ya las había comunicado al partido cuando fue invitado a postular al Senado. Según relató, inicialmente se contempló que podría desempeñar una función más técnica si la organización llegaba al Gobierno, pero su permanencia se volvió inviable por las discrepancias y otros factores internos.

Gavidia detalló que el debate sobre la solicitud de facultades legislativas fue determinante para concluir que no podía continuar en la bancada. Sobre las diferencias que motivaron su decisión, señaló lo siguiente.

“Sí es doctrinaria general [las divergencias]. Desde que entré al partido comenté mi posición. […] Cuando fui convocado hice presente mi posición diferente. Incluso, también al ser convocado para participar como candidato al Senado. Sin embargo, se consideraba que si hubiésemos sido Gobierno probablemente asumía un rol más técnico. Pero ya estando dentro del partido, expuse siempre mi posición y traté de conciliar, pero ya era inevitable, con lo de las facultades me di cuenta que era imposible, aparte de otras cosas internas que limitaban totalmente mi accionar”, sostuvo.