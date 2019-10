Susel Paredes: Luciana León habría gestionado dinero que fue mal licitado en La Victoria

Síguenos en Facebook

Susel Paredes, gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, lamentó que Luciana León, integrante de la Comisión Permanente por el Partido Aprista, esté involucrada en la investigación a la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’ y explicó que se habría encargado de gestionar una suma de dinero en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de dicha comuna, que fue mal licitado.

“[¿Cuál habría sido el papel de Luciana León?] Ella estaría gestionando un dinero de un proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, que le dan a todas las municipalidades. Ella, lo que presuntamente habría hecho es gestionar este proyecto de seguridad ciudadana como de 13 millones de soles”, afirmó en Canal N.

El último martes, el Ministerio Público a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra Altos Funcionarios, allanó el departamento de Luciana León, en el marco de la investigación contra la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’, acusada de cobrar cupos en el distrito de La Victoria.

León es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. La fiscalía inició las pesquisas tras determinar la relación de su asesora principal, Betsy Matos con uno de los cabecillas de la mencionada red criminal, Alexander Peña Quispe, tras evaluar testimonios de colaboradores y escuchas telefónicas.

“Esta era una organización muy grande, pero lo importante ahora es que descubrieron este brazo político. Ojalá que no sea cierto porque me da mucha pena, Luciana [León] es una mujer joven, tiene un hijo chico, ¿cómo va a empeñar su vida política por plata? La plata no vale nada”, aseveró Susel Paredes.

Explicó que las diligencias realizadas por la aprista se habrían realizado durante la gestión de Alfredo Thorne en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Agregó que tras la captura del exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, quedó pendiente de ejecución un aproximado de 11 millones de soles de presupuesto, los cuales habrían sido licitados de forma ilegal.

“Cuando capturan a Elías Cuba en agosto y lo meten preso a él y a un montón de funcionarios, queda pendiente de ejecutar otra cantidad de dinero como de 11 millones de soles. Eso se licita a un proyecto integral de seguridad ciudadana con cámaras y todo. Entonces lo aprueban [el proyecto] al final del periodo de tránsito de Elías Cuba, que son cinco meses, de agosto a diciembre que llegamos nosotros”, dijo.

Paredes detalló que una vez que el actual alcalde George Forsyth asumió la encargatura de la municipalidad, se inició la investigación de los contratos y se encontró que “una de las empresas del consorcio que había ganado la licitación por 11 o 12 millones, había presentado información falsa”.