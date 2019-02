Testigo compromete a Martín Vizcarra en aporte del 'Club de la Construcción'

Síguenos en Facebook

La versión de un aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción ha removido los cimientos de nuestra política. Según esta versión, el hoy presidente Martín Vizcarra estuvo presente durante la entrega de 100 mil dólares que realizaron representantes de dicho grupo empresarial al partido Peruanos Por el Kambio durante la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2016.

El caso se encuentra en manos del fiscal Germán Juárez, quien investiga a un grupo de empresas que se adjudicaban obras en el Estado gracias al pago de una comisión a diversos funcionarios y aspirantes a cargos públicos.

La declaración que ofreció al fiscal Juárez el aspirante a colaborador eficaz se dio en octubre del 2017, durante dos días consecutivos.

El entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, era una de las autoridades que tenían conocimiento de esa investigación, según pudo conocer Correo.

LOS PRESENTES

La relación entre el Club de la Construcción y el partido ppkausa, según la versión, se dio a través de Rodolfo Prialé de la Peña, personaje que era conocido como el lobista de esas empresas constructoras y que conocía a Martín Vizcarra.

Marcos Prialé Marquina, director de Personeros de Peruanos Por el Kambio -según el relato del testigo-, llamó a su primo Rodolfo Prialé a fin de que hable con alguna de las empresas del citado grupo empresarial para que hicieran un aporte a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

“Logrando enterarme de que para concretar dicho aporte hubo una reunión en la casa de PPK en Choquehuanca, en San Isidro, estando en dicha reunión el señor Martín Vizcarra como jefe de campaña, PPK como presidente del partido y Alfonso Grados como secretario de Economía”, declaró el informante ante la Fiscalía.

En el documento fiscal se detalla que en la reunión también estuvo Eduardo Sánchez Bernal, representante de la empresa Construcción y Administración Sociedad Anónima (CASA). Tras un breve diálogo entre todos, se entregó a Alfonso Grados, en presencia de Vizcarra y Kuczynski, la suma de 100 mil dólares en un maletín, narró el aspirante a colaborador.

“Pasando una semana, Marcos Prialé se comunica con Prialé de la Peña y le agradece el aporte obtenido”, señaló.

El citado monto no ha sido consignado por Peruanos Por el Kambio en los registros de aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

INVESTIGACIÓN

Desde el Congreso, legisladores de diversas bancadas se mostraron a favor de una investigación sobre el caso.

La fujimorista Rosa Bartra sostuvo que el presidente Martín Vizcarra debe responder por el presunto aporte de 100 mil dólares que habría recibido el partido Peruanos Por el Kambio, ya que era jefe de campaña y estuvo presente en la entrega de ese dinero.

“Tiene que responder por todo aquello que ha conocido y algún hecho en el que ha participado”, expresó.

En esa línea, la fujimorista agregó que el hecho amerita una pesquisa. “Hay partidos, como el mío, que han sido investigados y que en este momento tiene a 2500 personas investigadas y que han metido a prisión por dichos no corroborados de terceros. Que se investigue por igual a todos”, señaló.

Días atrás, Víctor Andrés García Belaunde (AP) presentó una moción para crear una comisión investigadora sobre los aportes presuntamente ilícitos entregados por el Club de la Construcción al partido de gobierno.

Al respecto, Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) manifestó que su agrupación está a favor de la creación de dicha comisión que investigue supuestos aportes en las campañas electorales.

“Si nos piden la firma, firmaremos. Si no, apoyaremos con nuestro voto en el pleno del Congreso”, sostuvo.

El exoficialista calificó de “positivo” que se siga investigando cómo se han venido dando los financiamientos de las campañas electorales. “Si queremos una profunda reforma política, tenemos que saber bien qué cosas queremos cambiar para que no se sigan repitiendo”, sentenció.

Para Yonhy Lescano, en caso de encontrarse responsabilidad en el presidente Martín Vizcarra sobre entrega de dinero ilícito, lo adecuado sería que se busque un mecanismo de vacancia.

VERSIONES

Al respecto, la expremier Mercedes Aráoz señaló, en entrevista a un medio local, que Marcos Prialé Marquina fue un colaborador de la campaña y que aportó de manera personal, mas no a nombre del Club de la Construcción.

“Martín (Vizcarra) y yo estábamos en la parte económica, eso es cierto, (también) estábamos en la dirección política. Él organizaba eventos acá, eventos allá, teníamos reuniones casi diarias”, declaró a Canal N.

Dijo además que Prialé le ofreció aportes, pero que no aceptó a pesar de los pocos ingresos económicos que tenía en ese momento la campaña. “Me daba la impresión de que buscaba sacarle provecho al Gobierno, no me gustaba su estilo”, destacó.

Sin embargo, horas después, a través de uno de sus asesores, Mercedes Aráoz rectificó sus declaraciones.

“Quizás fui imprecisa y no me expresé bien. No me consta si (Marcos Prialé) dio algo a la campaña, salvo, según me informan, que prestó unas 10 computadores a personeros, pero que fueron devueltas”, dijo a Correo.

Agregó que Prialé fue un colaborador de la campaña presidencial de Kuczynski y no un aportante.

Aráoz, a través de un comunicado, señaló que apoyará una investigación imparcial en el Congreso, el Ministerio Público o cualquier otra instancia fiscalizadora.

Entre tanto, a través de un carta, Marcos Prialé negó haber participado en una reunión en la casa de Kuczynski donde se entregó dinero para la campaña presidencial.

También exhortó a Aráoz a que se rectifique sobre la versión de que habría realizado aportes a Peruanos Por el Kambio.

LO NIEGA

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra dijo que jamás participó en temas financieros del partido ppkausa. “Nuestra participación ha sido exclusivamente de carácter político. Eso ya lo hemos dicho y lo ratificamos”, dijo ayer a su salida de una ceremonia en el Ministerio de Cultura.

Desde Palacio de Gobierno, indicaron a este medio que el jefe de Estado “no conoce ni ha visto nunca a Rodolfo Prialé” y que no ha participado en reuniones con dichas personas, y que jamás trató con ellas “temas de dinero”.

ATACAN

Desde la tienda partidaria ppkausa, su secretario general, Salvador Heresi, señaló que el aporte que habría dado una empresa del Club de la Construcción nunca ingresó a las cuentas del partido oficialista.

“Implicados deben explicar qué se hizo con el dinero. Los momentos que vive el Perú requieren de acciones firmes”, escribió en su red social.

Sobre la versión de Alfonso Grados de que no ha recibido dinero “en efectivo de nadie”, Heresi dijo que miente, porque estuvo encargado de manejar la parte financiera.

“No sean cobardes y asuman su responsabilidad en denuncia del colaborador eficaz. ¿Quién recibió el dinero del Club de la Construcción? ¿En qué se gasto?”, se preguntó.

Luego dijo que si aporte a Club de la Construcción proviene de una defraudación tributaria, lamentó que los implicados estén ante un grave delito de lavado de activos.

En tanto, su colega Gilbert Violeta exhortó a la Fiscalía a que haga una “exhaustiva investigación” y dijo que no permitirá que se manche el nombre del partido Peruanos por el Kambio.

A través de un comunicado, la citada agrupación política se mostró a favor de una comisión investigadora por los aportes que dio el Club de la Construcción.

Una posición similar mostró el Comité Ejecutivo del APRA, que exhortó a la Fiscalía a que actúe de oficio y realice las investigaciones correspondientes con la misma severidad y velocidad que ha actuado con otras organizaciones.