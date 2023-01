Luego que la ministra de Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta renuncia a dicha cartera, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, desconoció la decisión pero comentó que un ministro puede dimitir si no está al 100%.

“Puede haber cambios que vengan del premier o de la presidenta, incluso puede ser que alguno no se sienta al 100 % y es mejor dar un paso al costado para darle la oportunidad a otros”.

El titular del MEF brindó declaraciones antes de ingresar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Hemos tenido muy buena coordinación con la ministra Belaunde. No he conversado con ella, pero voy a aprovechar, a partir de este trascendido, para conversar. En este momento, repito, no tengo la información”, agregó.

Este miércoles 25 de enero, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, liderará una nueva sesión del Consejo de Ministros, conducido por Alberto Otárola.

Según la agenda divulgada por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, esta sesión se lleva a cabo desde las 09:00 horas, en Palacio de Gobierno.