Se liberó a Antauro Humala. ¿Toda la familia lo toma con alegría?

Sí. Pero también con prudencia porque tengo entendido que no basta con la decisión del INPE sino que debe ser procesada o evaluada por un juez. Veremos qué pasa.

¿Usted se comunicó con él?

No. Todavía. Espero que en las próximas horas pase.

¿Cuál es la actual relación de Antauro con Ollanta Humala?

Antauro le ha reprochado temas políticos. Pero en términos personales no nos hemos reunido ni siquiera por el fallecimiento de nuestra madre. A las justas pudo asistir unos minutos al hospital y al velorio, cuando nosotros no estábamos.

¿Pero en ese momento usted notó que Ollanta dejó sus rencillas incluso por un momento tan delicado?

Sí. Si nos hubiéramos visto, sí hubiéramos conversado. Creo que sí.

Con su liberación, ahora cree que ¿puede volver a hacer política?

Él nunca dejó de hacer política. (...) Seguro tendrá un reencuentro con su familia y sus hijos que estudian en Cuba.

Su padre, don Isacc Humala, ha dicho que lo apoyará en sus objetivos políticos. ¿Usted también lo hará?

Mi papá es cercano a Antauro. Es lógico que actúe en ese sentido. Yo no estoy tan cercano, pero sí lo apoyaría si él lo considera necesario.

¿Esa predisposición la comparte Ollanta?

Eso no sabría decirte. Pero ahí tendrían que hablar entre partidos, porque Ollanta tiene su propia agrupación.

Castillo prometió indultarlo. ¿Cree que se cumplió con la decisión del INPE?

Una persona de bien cumple con sus promesas y lo que se prometió fue indulto.

¿Eso qué quiere decir?

Que no podría exigir reciprocidad de parte de Antauro o de la familia porque nosotros consideramos que no ha cumplido. No veo ningún mérito para Castillo. No deberíamos tener un agradecimiento.

De ser así entonces por qué Virgilio Acuña, persona que pagó parte de su reparación civil, visitó al premier justo en momentos en que se resolvió su liberación?

Quizá se reunió para conversar con Castillo para coordinar algo. No sé si Virgilio coordina con Antauro.

¿Entonces esa versión de que recibió apoyo político para liberarlo no es tan descabellada, no?

Aparentemente no, porque el INPE depende del Ejecutivo y tenía la posibilidad de encarpetar el pedido. En todo caso sería una forma muy cobarde de cumplir con sus promesas, porque lo cabal sería cumplir el indulto y no hacerlo por lo bajo (como es el caso). Igual pudo hacerlo antes.

¿Castillo buscó este ruido para opacar sus investigaciones?

Esto le da un poco de aire al régimen actual porque está muy golpeado por las cuestiones legales o procesos judiciales, prisión preventiva que seguramente van a otorgarle a Paredes. Necesitan distractores y la liberación es una suerte de bomba.

Se habla de que Antauro agitará la capital con el etnocacerismo y apoyo de dirigentes regionales, quizá como apoyo al Gobierno. ¿Está próximo a ocurrir?

Claro. Él tiene un gran apoyo en el sur. Pero los candidatos a las regionales buscarán su apoyo explícito y tendrán cierta fuerza.

¿Cuál es la relación de Antauro y Vladimir Cerrón?

A ver. Yo soy amigo de Vladimir, pero no sé cuan cercano sean ambos. Pero Vladimir tiene bastante simpatía con Antauro. En la familia lo consideramos como un caballero y consecuente con sus ideas. Supongo que Antauro le tiene aprecio.

¿Quizá se pueda gestar la unión de Perú Libre con el etnocacerismo?

No me extrañaría. En tanto al ser cercano a los personajes a Antauro y un poco a Vladimir, no me extrañaría que eso ocurriera.

¿Qué pasará si el caso de Antauro es revisado por un juez y le niegan su libertad?

Apelaremos.

¿Antauro pagó la totalidad de la reparación civil al Estado y a los deudos?

Tengo entendido que ese pago se hizo por el señor Virgilio Acuña. Desde ese punto de vista no tendría ningún obstáculo para su liberación de Ancón ll.

¿El pago no fue de 130 mil soles: 100 mil para el Estado y 30 mil como parte de adelanto a las familias?

Eso no lo sé. Podría ser un obstáculo para su liberación, supongo.