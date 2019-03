​Úrsula Letona hunde a Yonhy Lescano: “Tiene ciertos problemas con las mujeres”

Síguenos en Facebook

La parlamentaria Úrsula Letona parece haberle lanzado la estocada final a su colega Yonhy Lescano, denunciado por supuesto acoso sexual por una periodista.

La fujimorista manifestó que, a su juicio, “Lescano tiene ciertos problemas con las mujeres” y añadió que en algún momento hasta le faltó el respeto.

“En reiteradas oportunidades su conducta no ha sido de lo más respetuosa. Y lo digo en lo personal. Él tiene ciertos problemas con las mujeres. A mí me ha hecho varias cosas, no subidas de tono, feas. Él debería evaluar cómo comportarse. Supongo que tendrá hijas, hermanas. Una cosa son las bromas, un piropo, y otra cosa son las malcriadeces, que no tenemos por qué tolerar”, declaró a ATV.

Añadió que le sorprendió esta denuncia contra el legislador de AP. “Hay parlamentarios que confunden, de repente, un piropo, un halago, con frases subidas de tono”, sostuvo.

EXPLICACIONES

De otro lado, Lescano presentó anoche sus descargos ante los más altos dirigentes de Acción Popular, agrupados en el Comité Político, en torno a la denuncia por presunto acoso sexual en agravio de una dama.

Al cabo de dos horas, el órgano partidario acordó respaldar las investigaciones que llevan adelante el Ministerio Público, la Procuraduría del Congreso y la Comisión de Ética Parlamentaria.

Asimismo, exigió “el debido proceso, la correcta actuación de las pruebas y las garantías correspondientes para alcanzar la verdad”.

La tensa reunión, de agenda única, tuvo lugar en un local político ubicado en el distrito de Miraflores.

La dirigente Bertha Arroyo de Alva fue quien hizo público un breve pronunciamiento. “Hemos recibido al congresista Lescano. Hemos recibido sus informaciones. Lo hemos escuchado”, dijo.

CHATS

En tanto, el congresista Lescano mostró anoche otros chats que intercambió con la periodista que lo denunció por acoso.

En las conversaciones entre el parlamentario y la comunicadora, este le escribe con palabras subidas de tono y ella, aparentemente, asiente con sonrisas.

“Estos son los chats sin editar que prueban que el congresista Lescano es víctima de una falsa denuncia de acoso”, apareció en la cuenta en Twitter de Lescano.