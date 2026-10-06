Kim Taehyung, conocido como V, aprovechó su estadía en Lima para probar algunas preparaciones de la cocina peruana antes de los conciertos de BTS en la capital. El cantante compartió parte de su experiencia con sus seguidores y mostró una mesa con diferentes platos salados y postres.

El integrante de la agrupación surcoreana publicó una historia en Instagram en la que se observan ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla. La imagen también muestra torta de chocolate, suspiro a la limeña y crema volteada, acompañados de diferentes frutas.

A través de Weverse, Taehyung comentó uno de los platos que degustó durante su visita y también mencionó el acompañamiento que más le agradó. Su mensaje estuvo relacionado con el ceviche y el camote incluidos en la comida que probó.

“Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió.

Los fans de la agrupación viralizaron rapidamente la publicación en redes sociales. BTS ofrecerá conciertos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.