Por Karina Valencia y Erik Rivera

El Gobierno está ad portas de una nueva crisis política. El jefe de Estado Pedro Castillo pasará -el martes 7 de diciembre- a la historia del Perú, pero como uno de los presidentes citados al Congreso para enfrentar un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente debido a presuntas irregularidades en su gestión, a solo cinco meses de haber asumido el cargo.

Ello en medio de versiones sobre la existencia de audios que comprometerían aún más a la actual gestión de Castillo, vinculado a las reuniones secretas que mantuvo el jefe de Estado en el inmueble de Breña.

La moción impulsada por la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) tiene el respaldo de su propia bancada y de todo el bloque de oposición: Fuerza Popular y Renovación Popular (43 votos). Pero, además, tiene el apoyo de ciertos legisladores de otras orillas políticas tales como Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú.

Correo conoció que al menos 11 congresistas de esos tres últimos partidos decidieron inclinar su voto a favor del pedido de Chirinos. En total, son 54 los legisladores que el martes 7 de diciembre admitirán a debate la moción, con lo cual se sobrepasará el número de votos requeridos para ese proceso (52).

Los que apoyarán la petición son Alejandro Soto, Lady Camones, Gladys Echaíz, Roberto Chiabra y Luis Picón por APP; Luis Aragón, Karol Paredes y José Arriola por AP; y Alfredo Azurín y Kira Alcarraz por SP.

Hace unos días, dichas agrupaciones evaluaban la posibilidad de no apoyar la moción, pero tomaron un nuevo rumbo después de ventilarse las sospechosas reuniones entre el jefe de Estado, altos funcionarios de Gobierno y proveedores del Estado en la casa de Breña, donde Castillo despachaba de forma clandestina.

Los legisladores consultados por este diario consideraron que esas citas califican como una razón potencial para exigir que el presidente de la República acuda al Congreso para dar explicaciones sobre el tema.

Sin embargo, este punto no se encuentra como uno de los fundamentos de la moción, lo que podría significar que cuando el presidente asista al Legislativo para responder las preguntas sobre las reuniones en Breña, solo atine a guardar silencio pues no estaría obligado a contestar.

Ayer por la tarde trascendió que los impulsores de la vacancia evaluaban preparar una adenda para adherir ese tema en la moción con el propósito de subsanar el vacío y ganar más apoyo de otros sectores con miras a aprobar la vacancia como tal.

Conteo

El viernes 26 de noviembre el partido Somos Perú se reunió de forma presencial para discutir la forma cómo iban a votar la admisión a debate de la vacancia contra Castillo.

Fuentes al interior del grupo político indicaron que los legisladores Alcarraz y Azurín manifestaron abiertamente su posición a favor del tema.

Explicaron, de otro lado, que los legisladores Hitler Saavedra, José Jerí y Wilmar Elera refirieron que al extremo de la vacancia no se debe llegar “por el momento”.

Por su parte, el legislador Héctor Valer, quien no habría asistido a esa reunión, refirió a Correo que votará por lo que decida su bancada.

Entre tanto, el legislador de Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto, manifestó en diálogo con este diario que su grupo político aún no define una posición enbloque y que aquellos que dijeron abiertamente que votarán por la vacancia solo lo hicieron a titulo personal.

Precisó que el lunes o martes de la próxima semana estarían definiendo su votación. Fuentes al interior del partido apepista señalaron que en la bancada están incómodos debido a las informaciones en torno a las reuniones de Castillo en Breña.

RECHAZO

En ese contexto, el vocero de la bancada de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, criticó la convocatoria hecha por el presidente a los líderes políticos de partidos con representación en el actual Congreso, a la que -consideró - RP no debería asistir.

En declaraciones a la prensa desde los exteriores del Congreso, sostuvo que “nuestro control político es para que el país camine mejor no para que se siga hundiendo”.

“(Castillo) está llamando a los partidos políticos para negociar. Renovación Popular no negocia (...). Deje de lado la terquedad que tiene, cambie y va a tener gobernabilidad porque se la garantizamos nosotros desde el Congreso”, indicó Montoya.

INVITADOS

Ayer por la tarde y parte de la noche, diversos dirigentes se acercaron a Palacio por la invitación hecha por Castillo, quien tenía previsto recibir a representantes de Somos Perú (SP), Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú (PP) y el Partido Morado.

A través de un comunicado, Avanza País señaló que no participaría y sostuvo que su presidente es Aldo Borrero. Sin embargo, un tal Edwin de la Cruz se presentó como secretario general en una clara división dentro de la agrupación. Su representatividad quedó en duda.

No obstante, De la Cruz dijo a la prensa que “la bancada no representa las bases del partido” y que Patricia Chirinos, impulsadora de la vacancia, “será expulsada de Avanza País porque no está de acuerdo con el ideario. Además tiene antecedentes y vinculaciones con Chim Pum Callao.

También señaló que Hernando de Soto “fue invitado para postular a la presidencia, mas no tiene ningún cargo en el partido”.

Posteriormente, se hicieron presentes César Acuña, líder de APP; Patricia Li, presidenta de SP; José Luna, líder de PP; y Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado.

En declaraciones a los medios, Li Sotelo aseguró que el mandatario convocará a todas las fuerzas políticas a una reunión el día lunes “para buscar un acuerdo por la gobernabilidad”.

Descartó que SP esté a favor de la moción de vacancia y resaltó que Castillo se comprometió a responder a la prensa por las reuniones en Breña.

A su turno, Luna indicó que le han pedido al mandatario que “busque cuadros técnicos de calidad” y precisó que, a través de la moción de vacancia, se “pretende” convocar a Castillo en el Congreso para hacer frente a “una interpelación”. “Si hay alguna cuestión que manche al Gobierno con corrupción, Podemos Perú no lo va a aceptar”, agregó.

Por su parte, Acuña dijo que le recomendó al presidente que si en el Congreso se alcanzan los votos para debatir la moción de vacancia en su contra, “que no se le ocurra enviar a un abogado, sino que vaya él a dar la explicaciones”.

“No vamos a avalar presidentes corruptos”, expresó.

Finalmente, Rodolfo Pérez aseguró que el Partido Morado está en contra de admitir la moción de vacancia “porque creemos que es un mecanismo extremo que tiene la Constitución”.