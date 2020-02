Ayer, a las 3:25 de la tarde, la situación legal del exalcalde del Callao Juan Sotomayor y del excongresista fujimorista Víctor Albrecht cambió radicalmente. El juez Richard Concepción Carhuancho decidió imponer 36 meses de prisión preventiva a ambos exfuncionarios bajo la sindicación de pertenecer a la organización criminal Los Richt Port II.

La fiscal especializada en crimen organizado, Sandra Castro, acusó a Sotomayor de ser el cabecilla de dicha red criminal, y a Albrecht de ser el ejecutor de este grupo dedicado a perpetrar ilícitos dentro de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp)-Callao, bajo la modalildad de contratación de “trabajadores fantasmas”.

El juez Concepción Carhuancho consideró que en el caso del exburgomaestre chalaco se cumplieron los cinco presupuestos: La apariencia del buen derecho, prognósis de la pena (pronóstico), peligro procesal (peligro de fuga y obstaculización del proceso), la proporcionalidad y justificación de la pena.

En el primer presupuesto, el magistrado de investigación preparatoria estimó que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a los hechos imputados por la Fiscalía, de acuerdo a la prognósis de la pena.

En el tercer presupuesto, el juez concluye que existe peligro de fuga en los casos de Sotomayor y Albrecht.

El exalcalde del Callao registra un movimiento migratorio abundante desde el año 1994, siendo el último viaje al exterior el año pasado.

Respecto al peligro de obstaculización, la Fiscalía sostuvo que Sotomayor está en capacidad de amenazar a los testigos.

La Fiscalía imputa a Albrecht ser integrante de la organización criminal Richt Port II en calidad de lugarteniente. Por orden del cabecilla de esta organización criminal se encargaría de participar, disponer y coordinar con Marco Urquiza la inclusión de trabajadores en las planillas de los supervisores de Eslimp.

Durante el allanamiento a su vivienda se encontró en su poder un arma marca Taurus de calibre 390 con cacerina abastecida con 14 municiones, sin licencia.

Además, por versión del colaborador eficaz, el exlegislador se acercó a la empresa Eslimp-Callao para hacer ingresar a dos trabajadores simulados.

Sotomayor y Albrecht se encuentran detenidos en la carceleta del Poder Judicial desde el 26 de enero.

De acuerdo al tiempo estimado por el juez, permanecerán en prisión hasta el 25 de enero

del 2023.

Hoy, lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) definirá por la mañana a qué prisión de la capital serán derivados.

Cabecilla

De acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, Sotomayor sería el líder de la organización criminal y su modus operandi era el cobro de cupos de trabajadores que no laboraban en la empresa. El dinero estaba destinado a financiar campañas políticas y el pago de sobornos a funcionarios de la Municipalidad del Callao.

“Se estableció que sería el cabecilla de una organización criminal que habría dado órdenes al mando ejecutor para (a su vez) dar orden a los mandos medios y ejecutar actos de violencia. Sotomayor habría ejercido amenaza a trabajadores de Eslimp-Callao”, dijo el juez.

De la actividad probatoria se estableció que Sotomayor es el líder de la red criminal. Sin embargo, no estaría solo. Habría un mando ejecutor quien se encargaría de realizar actos de violencia. También existiría un mando medio que junto al ejecutor habrían realizado actos específicos contra trabajadores simulados. Estos mandos medios habrían realizado actos de violencia contra los testigos para que no declaren.

Sotomayor es señalado de haber permitido el desembolso de S/60 millones a la Eslimp-Callao para contratar con empresas privadas por servicios que, finalmente, no fueron ejecutados durante el período 2015-2017.

Dolencias

Sobre la enfermedad que padecería el dos veces alcalde del Callao, el juez Concepción Carhuancho refirió que no se justificó su enfermedad.

“No ha presentado documentos que acrediten que tiene cáncer. Este despacho indica que los documentos no acreditarían algo idóneo. Los documentos no han sido emitidos por una junta médica que acredite el padecimiento del imputado Sotomayor”, dijo durante la audiencia.

Sotomayor presentó un reporte médico de la institución Roe, pero el documento -según el juez-, no contiene un diagnóstico vigente de ser un paciente con cáncer.

“No está negando, pero no se ha acreditado el grave cuadro de salud que padece. Con este dato no se puede acreditar de que no eludirá la acción de la justicia”, resaltó el magistrado.

Ojitos bonitos

Con respecto a Albrecht, la fiscal Castro presentó elementos de convicción, entre los que resaltan dos reportes telefónicos con Sotomayor, actas de transcripción de un colaborador eficaz, el cual sostiene que fue el iniciador de la organización criminal dedicada al cobro de cupos de trabajadores fantasmas.

“Ruso y Ojos bonitos se llama Víctor (Albrecht), de ojos verdes, alto, de 1.92 metros, usa terno”, leyó el juez Concepción Carhuancho. “El colaborador eficaz reconoció al imputado Albrecht como Ojos bonitos o Ruso”, agregó el magistrado.