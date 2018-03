​García Belaúnde sobre PPK: "Está dispuesto a vender su alma al diablo para seguir siendo presidente" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Víctor Andrés García Belaúnde, congresista por Acción Popular, se pronunció luego de que la bancada de Fuerza Popular revelara un video donde el congresista Kenji Fujimori y legisladores allegados a él ofreciendo obras al fujimorista Moisés Mamani a cambio de que vote en contra de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En diálogo con Canal N, el congresista sostuvo que "produce nauseas lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y por lo tanto esto debería cambiar la votación y que sea definitiva y contundente contra la vacancia de un gobernante que se da el lujo de comprar a parlamentarios".

Asimismo, agregó que "yo creo que el presidente Kuczynski debería presentarse el día jueves y renunciar al cargo".

"Estamos dándoles obras a los que se venden y no le damos obras a los que no se vende. No pues. Esto es parte de una corruptela, parte de una prostitución de la función pública y que el presidente además lo fomente para conservarse en el cargo. Está dispuesto a vender lo que sea, su alma al diablo para seguir siendo presidente y además mal presidente, me parece inaceptable", señaló.