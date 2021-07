La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el pedido de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para que el Gobierno pida una auditoría internacional a las elecciones realizadas el 6 de junio sería quebrantar el principio de neutralidad que el Ejecutivo debe mantener en los comicios.

En esa línea, defendió la decisión que tomó el presidente de la República, Francisco Sagasti, al responder con una negativa el pedido del fujimorismo para plantear una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Nosotros no rechazamos (la auditoría), el Ejecutivo ha contestado en el marco de la ley ante una solicitud para que el Estado peruano haga ese requerimiento. Todavía estamos en un proceso electoral y de acuerdo a la Constitución y las leyes, al Poder Ejecutivo nos corresponde guardar estrictamente el principio de neutralidad”, declaró ante la prensa desde Miraflores.

Violeta Bermúdez respondió los comentarios que hizo Keiko Fujimori contra Francisco Sagati. (Canal N)

“Por tanto, no corresponde atender el requerimiento de una de las partes en la contienda electoral”, concluyó.

Violeta Bermúdez respondió así a Keiko Fujimori, quien criticó a Francisco Sagasti por haber rechazado la solicitud de Fuerza Popular.

“Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente”, escribió la candidata de Fuerza Popular.

La primera ministra comentó, en referencia a esta frase, que se debe respetar a la institución de la Presidencia de la República y comprender que un pedido puede recibir una respuesta afirmativa o negativa.

“La respuesta ha sido clara, precisa, con indicaciones de los artículos constitucionales en los que se basa el punto de vista del Ejecutivo”, concluyó Bermúdez.

Posición similar tuvo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien participó en otra actividad de supervisión de vacunas contra el coronavirus.

“Keiko Fujimori no tiene ninguna razón para quejarse [...] La ley dice que el Ejecutivo no debería interferir en los procesos electorales y lo que se le reclamaba semanas atrás, que justamente el Ejecutivo no interfiera, sin embargo ahora este pedido es para que intervenga. Es un contrasentido [...] El alegato no tiene ningún sentido desde mi punto de vista personal”, manifestó ante la prensa.