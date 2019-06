Vizcarra habla otra vez de un posible cierre del Congreso por reformas

Síguenos en Facebook

El presidente Martín Vizcarra blandió otra vez el cuco del cierre del Congreso (cuestión de confianza) en la víspera del debate de la segunda reforma política que hoy tendrá lugar en la Comisión de Constitución.

Como es obvio, la referencia a tan sensible tema erizó a los principales voceros del Parlamento.

Mauricio Mulder (APRA) fue uno de los más expresivos, pues llegó a decir que tomaría las armas: “Si disuelve el Congreso, tenemos derecho a rebelarnos, incluso con las armas”.

La pradera ardió, a juzgar por las furibundas reacciones en diversas bancadas.

En este contexto, el premier Salvador del Solar, poco después, convocó a las bancadas del Congreso. Anoche se reunió con los representantes de Acción Popular, al parecer en una nueva actuación para apagar el incendio y poner paños fríos a las expresiones del Presidente.

Martín Vizcarra concedió ayer una entrevista a Radio Exitosa en la que habló de las reformas políticas.

“¿Qué pasa si alguna de estas reformas se pervierte?”, preguntó el periodista.

Martín Vizcarra: Lo que hemos dicho nosotros: la tomamos como denegada la confianza. Asumimos que ha sido denegada y, en consecuencia, tenemos que actuar como está establecido en la ley.

Periodista: ¿Lo que usted dice es “nosotros pedimos el voto de confianza para hacer esto”, y si el Congreso no hace eso que ustedes están pidiendo, usted considerará que la confianza fue denegada y, por lo tanto, se siente usted con la atribución de cerrar el Congreso?

Martín Vizcarra: Claro. Y respetando estrictamente lo que está establecido en la Constitución. Porque por ahí se nos ha querido decir que eso sería un actitud autoritaria, y no es así.

Periodista: Ellos van a decir que usted los está pechando, ese dictador de Vizcarra...

Martín Vizcarra: ¿Qué significa pechar? ¿Qué significa? ¿Pedir responsable y educadamente que cumplan con su mandato? ¿Eso es pechar?

Vizcarra expresó en seguida que, a pesar de tales previsiones, está convencido de que el Congreso cumplirá.

“Yo soy optimista. Soy una persona que a mi 56 años soy optimista”, expresó.

Agregó: “Yo creo que de aquí al 25 de julio, que termina la legislatura, serán aprobadas, haciendo caso precisamente a los 77 votos que votaron a favor de la confianza. Y espero que haya sido a conciencia, que estén aprobadas estas seis reformas”.

Más adelante, añadió: “Por eso tenemos que ser coherentes y el Poder Ejecutivo está trabajando en una línea frontal de lucha contra la corrupción. Esperemos, y ese es el clamor de la población, que los demás poderes como el Congreso continúen esa línea”.

Cabe indicar que Fuerza Popular (un grupo de congresistas) presentó el fin de semana, “a última hora”, según algunos parlamentarios, varios proyectos de ley contrarios a las propuestas del Ejecutivo, entre ellos uno que propone excluir a las personas no afiliadas a partidos de participar en las primarias de estos grupos, como ha sugerido el Gobierno.

DEL SOLAR

Una delegación de representantes de Acción Popular, formada por Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila, arribó ayer a la sede del Consejo de Ministros, al costado de Palacio de Gobierno. Fueron recibidos por el premier Salvador del Solar.

La cita, en privado, comenzó a las 4:30 p.m. y se prolongó hasta las 5:50 p.m.

CRÍTICAS

Las reacciones malhumoradas llegaron pronto. Mauricio Mulder (APRA) exhortó al jefe de Estado a respetar la Constitución. “El Presidente no puede decir que si no le gusta (lo aprobado), él disuelve (el Congreso). No puede disolver, si disuelve es un dictador y allí todos los peruanos tenemos derecho para rebelarnos, incluso con las armas, porque eso dice la Constitución”, dijo.

“El Presidente —agregó— no puede mantenerse en la actitud confrontacional, eso es jugarnos a la escopeta de dos cañones, al policía bueno y malo (con Del Solar)”, indicó.

Su colega Luz Salgado recomendó al Presidente tener mayor coordinación con el titular de la PCM. “Que se ponga de acuerdo con el ministro Del Solar. ¿Quieren sacar las cosas? ¿No las quieren sacar? ¿Siguen con la amenaza? Creo que está totalmente equivocado”, precisó.

Cuestionó que mientras el Ejecutivo ataca al Congreso continúan los índices de inseguridad, el alza de alimentos, el descenso de la economía y otros problemas.

Para Víctor Andrés García Belaunde (AP), Vizcarra tiene un gran apego a las encuestas.

“El Presidente está borracho del poder y embriagado por las encuestas, si ha pechado al Congreso y ha subido 13 puntos, lo vuelve a pechar y sube otros 13 puntos más, eso es inevitable”, aseguró.

Por ello, dijo estar seguro de que esta táctica la continuará realizando hasta que culmine su gestión en el 2021.

Sin embargo, dejó sentada la posición de que no se puede cerrar el Parlamento a raíz de las reformas.

A su turno, César Vásquez (APP) señaló que lo dicho por el jefe de Estado son “opiniones innecesarias”.

“Estamos en plena conversación y dejamos abierta la posibilidad de volver a la confrontación, eso no le hace bien al país”, sentenció.