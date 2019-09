Martín Vizcarra y Pedro Olaechea coinciden en priorizar adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

Humo blanco. La esperada reunión entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Congreso, Pedro Olaechea, concluyó con el compromiso de este último de darle prioridad en el Legislativo al proyecto de reforma para el adelanto de elecciones.

Pese a ello, la vicepresidenta y exoficialista Mercedes Aráoz cuestiona la facultad del jefe de Estado para presentar una cuestión de confianza si la citada iniciativa no obtiene luz verde en el Congreso.

Encuentro

Desde las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra se reunió por más de una hora con el presidente del Poder Legislativo, Pedro Olaechea, para discutir el proyecto para adelantar los comicios al 2020; el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura y la Ley de Presupuesto del próximo año.

Por cerca de media hora, Vizcarra y Olaechea dialogaron en privado, para luego explorar debatir en compañía del premier Salvador del Solar y los ministros Carlos Oliva (Economía) y Vicente Zeballos (Justicia).

En declaraciones a la prensa, el premier Salvador del Solar calificó la reunión de ”cordial”, “transparente”, “franca” y “bastante productiva”, al señalar que entre Olaechea y Vizcarra coincidieron en “darle la mayor relevancia” a la propuesta del Ejecutivo, así como a los temas económicos, la reconstrucción del norte del país y la inseguridad ciudadana. No obstante, Del Solar dijo que para estos últimos puntos “se necesitan cronogramas (de trabajo) distintos”.

“El presidente del Congreso manifestó comprender que el tema del adelanto de elecciones tiene que verse de manera prioritaria y manifestó que iba a respaldar una atención inmediata de esta propuesta presentada por el Presidente el 28 de julio. Mientras que los temas económicos tienen otros plazos”, dijo.

Minutos después, en conferencian de prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos en el Congreso, Pedro Olaechea aseguró que durante la cita se dispuso establecer dos agendas: la primera con temas económicos y que “tiene todo nuestro apoyo y haremos todo lo posible para que la población pueda rápidamente salir adelante”; y la segunda, la iniciativa del Ejecutivo, “que debe ser tratada con la mayor prontitud”.

“Todos estos puntos han sido, son y serán tratados dentro del marco constitucional”, remarcó.

Es inconstitucional

Mientras los reflectores apuntaban al diálogo entre los titulares del Ejecutivo y el Legislativo, dentro de la Casa de Pizarro surgió una voz discordante con lo propuesto por Martín Vizcarra.

En una entrevista a la agencia Efe, la vicepresidenta Mercedes Aráoz opinó que sería “inconstitucional” que el jefe de Estado presente una cuestión de confianza para forzar la aprobación del proyecto para adelantar las elecciones.

“Los constitucionalistas lo dicen, yo no soy abogada. El Presidente no puede observar una reforma constitucional; el poder constituyente solo está en el Congreso, según nuestra propia Constitución. Si el Presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría hacer una cuestión de confianza por una norma que está referida a temas de ese poder constituyente, que está en el Congreso”, enfatizó la también legisladora.

Sobre el tema, dijo esperar que la solución al actual conflicto pase por el diálogo y la “construcción de consensos”.

Pese a ello, no desechó votar a favor de la propuesta del Gobierno, pues con prudencia política refirió que el tema primero debe debatirse en el Parlamento. “Si hay un consenso real entre todos los partidos políticos para llegar a un adelanto de las elecciones, lo haremos, pero tiene que haber consensos”, agregó.

Precisó que el Mandatario le comentó que la razón principal de su proyecto era que “la conflictividad estaba muy grande”. A renglón seguido, sostuvo que si bien atravesamos momentos de pugna, estos no se comparan con la crisis durante la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuando la gobernabilidad era un imposible.

Al consultársele sobre una alternativa a la postura del Ejecutivo, Mercedes Aráoz planteó un “acuerdo de gobernabilidad” en el que se cumpla con las reformas política y judicial, como también con la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura o el Plan Nacional de Competitividad.

La congresista también mencionó la última vez que dialogó con Martín Vizcarra, el día en el que se promulgaron las cuatro leyes para la reforma política, el 26 de agosto.

“Nos saludamos y conversamos de volvernos a juntar; no hemos podido porque ya vine de viaje acá (a China, donde se efectuó la entrevista)”, relató.

Aráoz, asimismo, consideró remota la posibilidad de participar en alguna plancha presidencial en los próximos comicios, ya que no milita en ninguna organización política, y descartó que sea fujimorista, como algunos sectores buscan etiquetarla, pues incluso recordó los exaltados debates que la enfrentó a la bancada de Fuerza Popular.

Finalmente, consideró poco probable que prospere la vacancia que se promueve en contra de Vizcarra y reiteró que visita a menudo al exmandatario Kuczynski.

Avance

Horas antes de la reunión entre Vizcarra y Olaechea, la Comisión de Constitución del Legislativo llegó a sus primeros acuerdos referidos al proyecto del Ejecutivo: aprobar el cronograma de trabajo —que incluye la discusión de la propuesta para adelantar las elecciones—, declararse en sesión permanente y acoger la iniciativa de tener un consejo consultivo.

Sobre el primer punto, Rosa Bartra, presidenta del grupo de trabajo parlamentario, manifestó su disposición de poner como tema principal el planteamiento presidencial. “En el plan de trabajo hay prioridad en la atención urgente al proyecto de ley sobre adelanto de elecciones”, dijo.

Precisamente, la agenda aprobada coloca como uno de los puntos principales, y durante las próximas tres semanas, el desarrollar los comicios el próximo año en vez del 2021.

Los miembros de la comisión también respaldaron, y por unanimidad, declararse en sesión permanente a fin de debatir el tema con celeridad.

Por último, se consideró conveniente acoger la propuesta de la Secretaría Técnica para contar con un consejo consultivo de 30 integrantes, a los que se le pedirá su opinión sobre los dictámenes que se elaboren en Constitución.

En el acta respectiva destacan nombre de expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), constitucionalistas, analistas políticos y exlegisladora.

Martha Chávez, exparlamentaria y actual asesora de la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, encabeza la lista, así como los también exlegisladores Francisco Tudela, Ántero Flores-Aráoz, Javier Valle-Riestra y Marco Falconí.

También destacan los juristas Aníbal Quiroga, Domingo García Belaunde, Fernán Altuve, Percy Medina y Víctor García Toma, así como los politólogos Martín Tanaka y Fernando Tuesta, entre otros. La relación, no obstante, podría variar en adelante.

“En el Congreso no hay nada rígido, esto es flexible. Hay personas que pueden salir y otras que pueden entrar, dependiendo de la trayectoria que justifique su ingreso”, señaló Bartra.

El grupo de trabajo presidido por la fujimorista volverá a sesionar hoy a las 4:00 p.m. El punto más importante de su agenda será la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sobre el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones.