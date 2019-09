Culminó reunión entre Vizcarra y Olaechea en Palacio de Gobierno

Síguenos en Facebook

El encuentro político más esperado de las últimas semanas se llevó a cabo este martes 3 de septiembre. Pasadas las 5:00 p.m. el presidente Martín Vizcarra se reunió con el titular del Congreso, Pedro Olaechea, con el fin de hallar una salida a la crisis política que perturba las relaciones entre ambos poderes del Estado.

Dicho encuentro duró aproximadamente 50 minutos. Al finalizar, tanto el jefe de Estado como el titular del Parlamento no brindaron declaraciones a la prensa.

Cabe recordar, que ayer el presidente de la República envió una comunicación a Olaechea convocándolo a una reunión en Palacio de Gobierno, la cual se realizó en horas de la tarde. Martín Vizcarra estuvo acompañado del primer ministro Salvador del Solar, además de los titulares de Justicia, Vicente Zeballos, y de Economía, Carlos Oliva.

“Lo convoco para el día martes 3 de setiembre a las 5:00 p.m., en Palacio de Gobierno”, se lee en el documento enviado al presidente del Congreso.

En su misiva, el Mandatario remarca que su gobierno “siempre ha promovido y promoverá un clima de diálogo”.

Cabe resaltar que la fecha del diálogo se produce días después de conocerse que el Ejecutivo optó por prever invertir S/700 millones para llevar a cabo el adelanto de elecciones. Precisamente, el proyecto propuesto por el Ejecutivo recién será analizado mañana en la Comisión de Constitución y tomará varias semanas para conocer un probable acuerdo del grupo parlamentario.

La reunión entre Vizcarra y Olaechea se llevó a cabo luego de que el 20 de agosto el presidente del Congreso, a través de una conferencia de prensa, invitara a Vizcarra a trabajar en “una agenda conjunta por el bien del Perú”.

Luego insistió en el diálogo con el objetivo de contribuir a la estabilidad y la paz de la ciudadanía. Al día siguiente, Vizcarra aceptó conversar con la máxima autoridad del Parlamento.

Agendas

En su carta, el mandatario considera importante poner énfasis en tres ejes principales. La agenda de Vizcarra plantea en primer lugar tratar el proyecto de ley de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones.

Como segundo punto solicita abordar el Plan Nacional de Competitividad y de Infraestructura y, finalmente, el proyecto del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.

En el otro extremo, el pasado 22 de agosto, Olaechea informó que para el Legislativo es importante abordar el tema de la generación de empleo, la seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte y, por último, el adelanto de elecciones para el 2020.

Reacciones

Para el legislador Víctor García Belaunde (AP) este diálogo es positivo, aunque puso reparos respecto a los temas sugeridos por el Ejecutivo.

Señaló que la Ley de Presupuesto se analizará en el mes de noviembre y, por ello, no tiene caso que sea un tema para debatir de manera prematura. “Es un absurdo, la Ley de Presupuesto se va a debatir dentro de tres meses. Me parece una distracción; además, el jueves se presentará ante el Pleno el ministro de Economía a discutir el tema. ¿Por qué van a debatirla en la reunión?”, se preguntó.

Por otro lado, indicó que la Ley de Contrataciones del Estado tiene que ser modificada y añadió que un tema como el de los medicamentos también debe ser tratado en este diálogo.

Sin embargo, recomendó a Pedro Olaechea a que no acuda solo a esta cita porque estará en desventaja. “El señor Olaechea debe ir con los Portavoces o con su Mesa Directiva. Recuerde que van a asistir tres ministros y el presidente”, precisó.

Mientras tanto, Javier Velásquez Quesquén (APRA) consideró que es un tema fundamental para mejorar la economía del país que el Plan de Competitividad y Productividad sea analizado en el diálogo.

“El presidente anunció en su discurso del 28 de julio este plan que tiene que materializarse en normas que el Congreso tiene que darle”, manifestó.

Sobre el tema del presupuesto para el próximo año, aseguró que en los últimos años, tanto el Ejecutivo como Legislativo, se han puesto de acuerdo en la ejecución del presupuesto.

“La ley manda que en el caso del proyecto de ley de Presupuesto, el Ejecutivo tiene tiempo para enviarlo hasta finales de agosto, y hoy apenas empieza la discusión. No hay poner pretextos en temas que son de mero trámite”, señaló.

Por último, dijo que no avisora un resultado positivo en esta reunión.

El integrante de la bancada Contigo, Juan Sheput, lamentó que el jefe de Estado continúe siendo mal asesorado debido a que el tema de la Ley Presupuesto no necesita agenda porque constitucionalmente tiene que discutirse a través de los plazos reglamentarios.

“En una agenda legislativa se ponen los intereses del Legislativo y Ejecutivo y se establece la agenda común. Eso no quita que Pedro Olaechea reciba los tres puntos del presidente (Vizcarra) y le agregue todo lo que él crea conveniente”, dijo.

También consideró que el tenor del comunicado de Martín Vizcarra es agresiva. “Sabemos que el presidente no tiene ministros porque permanentemente los contradice y les jala la alfombra. No sé por qué tiene que presentarse con tres personas que no van a aportar nada”, anotó.

En el caso de Pedro Olaechea, dijo que basta con que él vaya a esa reunión, pues, representa a todo el Poder Legislativo.

A su turno, Luis Iberico (APP) recordó que Olaechea siempre ha tenido predisposición de conversar sobre el adelanto de elecciones y otros asuntos de importancia. “Respaldo el comunicado del presidente del Congreso, hablando de poner sobre la mesa una agenda de la sensatez como la seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte, y de las muertes de los 30 bebés en Lambayeque. La ciudadanía está percibiendo que el presidente se dedica solo al adelanto de elecciones y el Congreso no puede quedarse en ese tema”, expresó.

Otra propuesta

Tras conocerse que el vocero oficialista, Clemente Flores consideró que el tema del adelanto de elecciones podría quedarse desplazado si en el Parlamento se discute, nuevamente, sobre el retorno a la bicameralidad y que el levantamiento de inmunidad congresal esté en manos de la Corte Suprema, el fujimorista Héctor Becerril rechazó dicha propuesta.

“El vocero de PPK está equivocado ¿Él cree que el Congreso está para arrastrarse ante el presidente de la República? No. Nosotros no vamos a negociar por nada”, expresó

El acciopopulista, Víctor García Belaunde dijo que las reformas constitucionales no deben estar sujetas a ningún tipo de “trueque”. “No me parece correcto este tipo de canjes, el Congreso no es un mercado persa”, finalizó.

Desde la izquierda, Richard Arce (NP), enfatizó en que esa no es la mejor alternativa. “Respetamos las decisiones del pueblo, el pueblo dijo no a la bicameralidad y por más que sea un elemento importante, en esta instancia, no es viable”, expresó.