Pese a que el candidato presidencial de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, aseguró que no veríamos a Vladimir Cerrón, fundador de su partido y sentenciado por corrupción, ni “como portero”, no ha podido desligarse de él y es evidente la influencia que tiene en este proceso electoral.

Y es que el exgobernador regional de Junín publicó en sus redes sociales las actividades de cierre de campaña del candidato y en las que se presenta como uno de los encargados, específicamente como el “coordinador de Lima Metropolitana”.

En el documento también aparece como jefe de campaña nacional y de regiones Richard Rojas García.

Vinculado

El rol de Cerrón no sería nuevo. Y es que Rojas García colocó hace algunas semanas, en una de sus redes, la relación del Comando de Campaña para la segunda vuelta. Esta información no había trascendido.

Allí se detalló la región, los nombres y apellidos de los encargados para cada una de ellas y sus números telefónicos. En el caso de Lima Metropolitana, aparecía el nombre de Vladimir Cerrón.

El documento lleva la firma de Pedro Castillo.

Precisamente, ayer Richard Rojas fue consultado por la presencia del exgobernador.

“La organización de la campaña no está bajo mi encargo. Él (Vladimir Cerrón) no es parte del equipo de gobierno y si quiere ir a la campaña, que vaya. Yo no lo he visto al señor Cerrón, no sé nada de eso”, explicó a RPP.

Entre tanto, el candidato Castillo Terrones estuvo ayer en su local de Breña, donde recibió las visitas del excongresista Hernando Cevallos, el economista Pedro Francke y el expresidente del Congreso Daniel Salaverry.

Más tarde, tuvo una actividad en el Colegio de Enfermeros del Perú. Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre la presencia de Cerrón como coordinador del cierre de campaña, no respondió e ingreso a su vehículo protegido por su equipo de seguridad.

CRUCE

De otro lado, para hoy se tenía previsto que los candidatos realicen sus actividades de cierre de campaña pero ambos coincidieron al escoger el lugar y virtualmente la hora.

A través de sus redes sociales, el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, anunció que su actividad denominada “Gran cierre de campaña” se desarrollaría a las 3 de la tarde en la plaza San Martín en el Centro de Lima.

En el mismo lugar, pero una hora después, el candidato de Perú Libre tenía los mismos planes.

Al ser consultada por su asistencia ante un escenario hostil, Keiko precisó que han utilizado diferentes puntos en el Centro de Lima para realizar sus cierres de campaña y consideró que el Ministerio del Interior podría encargarse del resguardo, para así evitar cualquier inconveniente entre los simpatizantes.

SIN PERMISO

Sin embargo, horas más tarde, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado anunciando que no otorgará autorización del uso de ese espacio público para la realización de mítines.

“Las medidas de prevención y el control del distanciamiento físico exigen no menos de dos metros entre las personas, evitar en todo momento el contacto físico (...), entre otras, que son de difícil aplicación en un mitin multitudinario”, precisaron.

En paralelo, la premier Violeta Bermúdez adelantó que “la Plaza San Martín no estará disponible para ningún tipo de manifestación o acto político”.

“Estamos en estado de emergencia y no hay forma de que se soliciten garantías para este tipo de actos, estamos en emergencia sanitaria”, recordó.

[NOTA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO 3 DE JUNIO 2021. PÁGINA 5]