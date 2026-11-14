El exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, cumplirá prisión hasta septiembre de 2037. La solicitud presentada por su defensa, para acumular sus penas por distintos casos y que salga en libertad, fue rechazada por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior de Justicia Penal Especializada).

Solicitud

Montesinos tiene dos condenas. La primera, por 25 años de prisión, la recibió en 2010 por el caso Barrios Altos. Venció el 24 de junio del 2026.

Cuatro años más tarde recibió una segunda condena por el caso Pativilca y La Cantuta, 19 años y ocho meses, la que había sido declarada “compurgada” –es decir, cumplida– por los jueces que la dictaron.

Dichos magistrados valoraron el tiempo en carcelería que ya había cumplido Montesinos. Sin embargo, la Corte Suprema reevaluó el caso en diciembre de 2025, anuló la “compurgación” y decidió que continúe en prisión hasta septiembre de 2037.

En ese contexto, la defensa del exasesor solicitó una “refundición de penas”; es decir, pidió que la primera condena (Caso Barrios Altos) absorba a la segunda (Pativilca y La Cantuta).

Alegó que los hechos que motivaron las sentencias tienen como “espacio temporal el año 1992” y, bajo esa premisa, corresponde aplicar la norma vigente en aquel entonces, la que establecía que todas las penas se subsumían dentro de la pena mayor”.

Sin embargo, los jueces Reli Callata y Helbert Llerena no estuvieron de acuerdo y rechazaron el pedido al considerar que “la norma aplicable para este tipo de casos debe de ser la que está vigente al momento de la emisión de la resolución firme”. En esa línea, la resolución de 2025 revocó la “compurgación”.

Por su parte, el tercer juez de la sala, Daniel Cerna, emitió un voto distinto al considerar que debía aplicarse la norma de 1992. Opinó que debía darse la “inmediata excarcelación del solicitante”.