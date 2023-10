Después de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín rechazara la apelación y confirmara la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión contra Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre ha desaparecido y estaría “inubicable”, según informó el vocero de su partido.

El también exgobernador de Junín fue condenado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. Las autoridades informaron que Vladimir Cerrón no se encontraría en su domicilio en Huancayo ni en el departamento que alquilaba en Lima. Además, un equipo de Canal N se acercó a la sede del partido ubicado en Breña, pero no se dio información del paradero del líder político.

“ No sabemos nada, somos trabajadores que solo estamos colocando unas ventanas. No sabría decirle nada por qué tampoco está el personal de oficina ”, expresó una persona no identificada desde un comunicador.

Vocero de Perú Libre afirma que Vladimir Cerrón está ‘inubicable’

Flavio Cruz, vocero de la bancada del lápiz confirmó que el fundador y secretario de su partido estaría ‘inubicable’ e incluso no atendería las llamadas de su bancada. “ Hemos intentado comunicarnos vía telefónica [con el doctor Cerrón] y está apagado su celular ”, declaró.

“Sabíamos que iba a ser así, […]pero eso es ficticio nunca hubo ese daño al Estado, nosotros tenemos otro tipo de explicaciones. Tenemos derecho a dudar porque a Vladimir Cerrón no le perdonan el haber derrotado a todo el sistema en el último proceso electoral, él es el autor intelectual de todo este proceso de cómo la izquierda popular llegó al gobierno y eso debe haber dolido mucho”, expresó.

¿Cuál fue la sentencia que recibió Vladimir Cerrón?

Como se sabe, el tribunal compuesto por los jueces Walter Chipana, Julio Lagones y Carlos Carhuancho decidió, con dos votos a favor y uno en contra, que la condena se ejecute de inmediato.

Además de la prisión por el delito de colusión, Vladimir Cerrón también estará inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el mismo período y deberá pagar una reparación civil conjunta de 800,000 soles junto con otros condenados.