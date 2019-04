'Wachiturros de Tumán': Héctor Becerril denunció penalmente a fiscal Juan Carrasco

Síguenos en Facebook

El congresista Héctor Becerril formuló una denuncia penal contra el fiscal Juan Carrasco por el delito de prevaricato y abuso de autoridad.

El parlamentario tomó esa determinación al considerar ilógico que el fiscal lo haya incluido en las investigaciones del caso de la organización criminal 'Los Wachiturros de Tumán'.

"Él sin ser competente, me incluye en el tema de los 'Wachiturros de Tumán' esa es una denuncia penal y la otra que es porque el fiscal Carrasco falseó nada menos que una resolución de un juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, por eso también lo he denunciado", mencionó.

Además, indicó que no permitirá que un magistrado lo "quiera incriminar en hechos irregulares".

"No estoy relacionado en nada irregular. No voy a permitir que un fiscal me quiera incriminar en hechos como en los 'Wachiturros de Tumán'", sostuvo.