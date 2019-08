Walter Aduviri tras su captura: No soy un delincuente. Los corruptos están libres

Síguenos en Facebook

Tras ser detenido por los miembros de la Policía Nacional, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, negó haber realizado algún delito, al tiempo de defenderse por el Aymarazo, caso por el que recibió una condena de seis años.

Ante la prensa, la autoridad regional aseguró haber sido traicionado, ya que había adelantado a los miembros de la Policía Nacional que tenía previsto entregarse.

"No soy un delincuente. Los corruptos hoy día están libres. No he robado a nadie. He protegido el derecho a la propiedad, tierra y territorio. (...). La Policía Nacional me ha traicionado. Hoy día iba a entregarme a la Policía Nacional. Me ha traicionado", manifestó a su salida de la sede de la Dirincri ubicada en la avenida España.

Aduviri pasó su primera noche detenido, luego de su traslado a requisitorias, la noche del último domingo. También, pasó por medicina legal.

Se conoció que Walter Aduviri será trasladado a Puno en breve con el objetivo de que cumpla su sanción en el penal de Yanamayo.

La autoridad regional fue detenido a las 5 de la tarde cuando salía de un hotel en compañía de una mujer aún no identificada. Será trasladado a Puno para que cumpla su condena.

El 14 de agosto pasado, el Juzgado Penal Colegiado de Puno condenó a seis años de prisión a la autoridad regional como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en el marco del caso 'Aymarazo'. También, ordenó su inmediata captura y reclusión en un penal que disponga el Inpe.

El caso Aymarazo se remonta al 26 de mayo del 2011 se realizó una severa protesta de la comunidad aimara contra las concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Bear Creek.

Ello durante la gestión del ahora fallecido presidente Alan García Pérez. La enorme manifestación dejó grandes pérdidas económicas, ya que se quemaron las instalaciones de las instituciones públicas y se atacaron la propiedad privada.