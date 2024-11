Wifredo Pedraza, abogado del expresidente de la República, Ollanta Humana, se pronunció hoy sobre el juicio en contra de su patrocinado y la exprimera dama Nadine Heredia, el cual ingresó a su etapa final. Para el letrado no hay irregularidades en los aportes a las campañas presidenciales de Humala, y por lo cual se acusa por el presunto delito lavado de activos.

“En un proceso penal, las afirmaciones tienen que corroborarse, ¿qué ha logrado la Fiscalía para corroborar la afirmación de Jorge Barata (responsable de la constructora en el Perú) dice que recibía de alguien dinero, en un sobre o un maletín, no sabía que fecha, no saben qué montón, no saben quién lo entregaba”, observó el también exministro del Interior en una entrevista para Canal N.

Añadió: “Explicar la ruta de ese dinero es un tema básico, además en Brasil está probado que la orden de Odebrecht era pagar en efectivo y reales dentro de Brasil. Esa ruta no existe, de manera tal, que nosotros vamos tranquilos hasta ahora”.

En juicio, el exmandatario ha usado el término “autoría de propiedad intelectual” para evitar que el contenido de las agendas de civil de Heredia sean parte del legajo fiscal.

“Es decir que las agendas son de él, el contenido lo ha generado él (...) el proceso ha acreditado que en esas llamadas agendas, solo 7 páginas. Hay múltiples escrituras, tachaduras, alteraciones por ese largo viaje luego que fue dolosamente hurtado de la casa de la señora Heredia. Se fue a España, Italia y regreso de nuevo; sin una cadena de custodia” sostuvo.

El Tribunal Constitucional aún no emitido un pronunciamiento respecto a este último aspecto.





Caso contra Ollanta y Heredia

Según la tesis fiscal, durante las campañas electorales de 2006 y de 2011 ―en las que Ollanta Humala participó como candidato presidencial― el Partido Nacionalista habría recibido dinero de origen ilícito por parte del Gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht.

El fiscal Germán Juárez Atoche solícita una condena de 20 años de prisión para Humala y otra de 26 años y seis meses para su esposa. Asimismo, contra el resto de acusados, se solicitan condenas que van desde los 26 años y seis meses a los 10 años de prisión. Además, se exige la disolución de la organización política.

La declaración de Humala Tasso continuará el martes 12 de noviembre desde las 9:00 a. m. En la misma fecha se recogerá el testimonio de Martín Belaunde Lossio.





