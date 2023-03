El presidente del Congreso, José Williams, comentó la denuncia hacia Betssy Chávez tras conocerse que la congresista por Perú Democrático cobró asignaciones por más de S/15 mil al Parlamento, cuando desempeñaba el cargo de ministra.

“La expremier recibió un concepto de representación que suman s/6 mil en dos oportunidades. El Congreso pagó el concepto cuando correspondía”, señaló a la prensa.

Williams aclaró que el primer pago fue días antes de que Betssy asuma el cargo de ministra, luego hizo lo mismo cuando fue designada a otro ministerio.

“La primera fue unos tres días antes de que asumiera el cargo, creo que fue en el día 5 o 6 y cuando le pagaron ella asume el cargo el 7 y 8 (...) la siguiente vez cuando volvió a ser ministra sucedió lo mismo. Entonces, ya es una cuestión de la persona, es una cuestión ética de que devuelva el dinero”, añadió.

🔴 José Williams, presidente del Congreso, con respecto a la denuncia hacia Betssy Chávez: "La expremier recibió un concepto de representación que suman s/6 mil en dos oportunidades. Es cuestión ética que devuelva ese dinero. El Congreso pagó el concepto cuando correspondía". pic.twitter.com/Y8ULls9Na3 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 14, 2023

Como sabe, cada congresista recibe un salario mensual de S/15.600, además, uno de S/7.617 por asignación por la función congresal y otro de S/.4.000 por apoyo a la semana de representación.

Sin embargo, según Panorama, Chávez Chino recibió en dos oportunidades la asignación por la función congresal. La primera vez en octubre de 2021 pese a que ya había jurado como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Hizo lo mismo en agosto de 2022, cuando retornó al Gabinete Ministerial, tras haber sido censurada por el Congreso. En esta ocasión con el Ministerio de Cultura.

El referido dominical informó que Chávez Chino recibió S/7.617 en dos oportunidades, además, la ex titular de PCM no habría devuelto este dinero.. La ex jefa del Gabinete Ministerial no respondió a las consultas de “Panorama”.