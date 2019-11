Yeni Vilcatoma aseguró que la gente le pregunta ¿qué dice Condorito?

Síguenos en Facebook

La exlegisladora de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, rechazó de forma tajante que tenga un sentimiento antichileno, al recordar su discurso en el Congreso de la República cuando citó a "Condorito", el personaje de historietas de ese país.

Vilcatoma calificó de momento anecdótico ese episodio del 2017 en el Pleno cuando se debatía la vacancia de Pedro Pablo Kuczysnki . Incluso, dijo que las personas en la calle le preguntan: "¿qué dice Condorito?".

“No fueron duras (las declaraciones). Es un momento anecdótico que he sabido sobrellevar. A veces las personas en la calle me dicen ‘¿y qué dice Condorito?’, y yo me río con ellos”, manifestó en RPP.

Aseguró que esas afirmaciones no buscaron afectar a los vecinos del sur. “Es una circunstancia que de ninguna manera ha sido para afectar o cuestionar a los chilenos, de ninguna manera. Mi comadre es chilena y la adoro”, refirió.

Elecciones 2020

De otro lado, Vilcatoma precisó que aceptó la invitación de Solidaridad Nacional para participar en las elecciones del 2020, porque desea seguir aportando al país.

“Lo evalúe y tuve un acercamiento hace varias semanas atrás. (...) Y tomé la decisión de seguir aportando a mi país. Tengo muchos temas que he tomado como emblema: la lucha contra la corrupción, la defensa de los ciudadanos en las diferentes formas”, expresó.

En ese sentido, manifestó que su acercamiento a esa agrupación fue antes que el de la exparlamentaria Rosa Bartra.

“Rosa se incorporó (a Solidaridad Nacional) luego de las decisiones internas tomadas en Fuerza Popular. Entiendo que para ella es un momento bastante difícil, doloroso”, afirmó.

El último jueves, se conoció que Yeni Vilcatoma y Rosa Bartra, quienes integraron la bancada de Fuerza Popular, postularán en los comicios del 2020 por Solidaridad Nacional.