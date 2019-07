Vilcatoma y ministro Zeballos se enfrentan tras testimonio de “Goro”

Síguenos en Facebook

Un terremoto político han generado las recientes declaraciones de Rubén Moreno Olivo, (a) "Goro" , acusado de intentar asesinar al exconsejero regional Ezequiel Nolasco. Dicho personaje aseguró que la congresista Yeni Vilcatoma, tramitó y facilitó su excarcelación del penal de Piedras Gordas.

Esta versión fue negada de inmediato por la integrante de la bancada de Fuerza Popular, quien responsabilizó al Gobierno de orquestar todo un plan para perjudicarla e incluso de armar una “cortina de humo” al manipular, supuestamente, el testimonio del citado sicario.

El caso

Este caso empezó el sábado último, después de que la Policía Nacional anunciara la recaptura del denominado “Goro” en el distrito de Los Olivos.Sobre este personaje pesa una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado en el grado de tentativa contra Ezequiel Nolasco (2010), acto en el que murió Roberto Torres Blas, hijastro del exconsejero.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través de un comunicado, anunció en junio que se dispuso su excarcelación y se requirió “al Departamento de Arresto Domiciliario garantizar debidamente la ejecución de la medida de detención domiciliaria”. Tras su recaptura, el 13 de julio, durante el traslado a la Dirincri, “Goro” expresó: “La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados (...) Yo mismo me he sorprendido. Ella ha tramitado mi libertad”.

Rechazo

Lo declarado por “Goro” desató la indignación y el rechazo de la integrante de la Mesa Directiva del Parlamento, quien responsabilizó al Gobierno de estar detrás de esta acusación en su contra. En comunicación con Correo, afirmó que esto ha sido muy bien planificado.“Todo estaba planeado. Para mí y desde mi posición, con documentos en mano que prueban la corrupción, esto ha sido planificado y lo han hecho salir (a ‘Goro’) en este show ante la prensa para que me sindiquen a mí como la responsable de su liberación. Para mí hay una manipulación directa del Gobierno en la declaración de esta persona”, manifestó.

Señaló que la quieren involucrar en el caso porque ha revelado actos de corrupción tras esta excarcelación en los que -según dijo- estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).“Se han cometido actos de corrupción que hemos denunciado en la Comisión de Justicia (...) Nadie se ha imaginado que nosotros íbamos a obtener toda la documentación y la versión de personas que han visto cómo se gestó todo para que este criminal salga libre teniendo una sentencia de 25 años”, dijo.

Sostuvo que el hecho de que una persona con sentencia salga excarcelada es porque tuvo la ayuda de los más altos niveles del Gobierno. “(‘Goro’) es un sicario liberado en el gobierno de Martín Vizcarra. Yo lo he dicho así en la comisión, que él (Vizcarra) es el responsable directo, porque no puede ser que se llene la boca hablando de la lucha contra la corrupción y se libere a este delincuente”, expresó con énfasis.“Sospecho mucho de esta captura. Lo que ha sucedido es que como ya ha explotado la bomba de corrupción que ha habido acá, lo han hecho aparecer y lo han instruido para que directamente me sindique”, añadió.

Irresponsabilidad

Para Vilcatoma, hubo irresponsabilidad al liberar a Rubén Moreno, pues cargaba con una sentencia. Aseguró que la sentencia se encontraba registrada y estaba en manos de los funcionarios del Inpe, y que pese a ello “lo dejaron salir a las calles con una aparente detención domiciliaria”.

Recordó que la semana pasada, durante una sesión de la Comisión de Justicia, cita a la que acudió el ministro del Interior, Carlos Morán, este dijo que el detenido no tuvo ningún tipo de vigilancia por parte de la Policía porque el juez había ordenado que no existiera; sin embargo, esto no habría sido así, a juicio de la fujimorista.

“El presidente del Poder Judicial (José Lecaros), el viernes, con documento en mano, demostró que el juez Concepción Carhuancho sí había ordenado vigilancia permanente, lo cual evidencia que el ministro del Interior mintió”, sostuvo.“Es sintomático -agregó- que tanto el ministro de Justicia como el del Interior mientan en relación a este caso”.

Interpelación

Vilcatoma adelantó que presentará una moción de interpelación contra los ministros Vicente Zeballos (Minjus) y Carlos Morán (Mininter). Al primero, por la excarcelación de “Goro”, y al segundo por mentir sobre la orden de vigilancia permanente.

“He conversado con todos los congresistas de la Comisión de Justicia y me apoyan; también he hablado con Gilbert Violeta y Salvador Heresi, quienes me han manifestado su interés en apoyar la interpelación que voy a presentar el lunes (hoy)”, aseguró.

Más adelante, Vilcatoma exhortó al presidente Martín Vizcarra a pronunciarse sobre el caso y explicar por qué continúa manteniendo en sus cargos a los titulares de las carteras de Justicia e Interior, de quienes dijo “son los responsables políticos” de este caso.

Consultada sobre si en Fuerza Popular le habrían dado el visto bueno y apoyo para presentar su moción de interpelación, indicó que sí cuenta con el respaldo del bloque “naranja”.Finalmente, informó que ha solicitado garantías para su vida al comandante general de la Policía, José Luis Lavalle, y adelantó que denunciará a “Goro” por el delito de difamación. “Siento que soy un blanco de persecución política del Gobierno por mis denuncias y, sobre todo, en esta, donde se ha evidenciado corrupción en el gobierno del presidente Martín Vizcarra”, sentenció.

Injurias

En diálogo con Correo, el titular de Justicia, Vicente Zeballos, indicó que “Goro” rechazó la versión sostenida por la legisladora fujimorista. “Lo que no debe implicar que algunas autoridades pierdan la ecuanimidad para gratuitamente acusar al Gobierno de estar utilizándolo (a ‘Goro’) para generar cortinas de humo”, señaló.

El titular de Justicia rechazó cualquier tipo de insinuación sobre la liberación del sicario por considerarla “falsa e injuriosa”.El ministro del Interior, Carlos Morán, prefirió no responderle a la congresista Vilcatoma. “Ella merece mi máximo respeto”, dijo durante un evento.

También evitó referirse a lo dicho por “Goro”, quien acusó a la fujimorista de tramitar su libertad. “No quiero opinar sobre los dichos de un delincuente. En todo caso, tendrá que probar lo que dice. En ese sentido, no tengo nada que comentar”, sostuvo. Además, resaltó que los dichos de un delincuente para él no tienen ninguna relevancia.

A favor y en contra

En Fuerza Popular (FP) no descartaron apoyar la moción de interpelación. Así lo manifestó Carlos Tubino, vocero fujimorista. “Es una moción que lógicamente la vamos a estudiar, no es una moción preparada por FP (...). No descartamos apoyarla, pero no es un tema que tenemos que verlo ahorita, es un tema que se va a ver en agosto”, expresó. Explicó que, por ya culminar la actual legislatura, tendrá que ser visto en agosto porque se requiere cumplir con los días establecidos por el Reglamento del Congreso. “Ese es un escándalo y lógicamente cómo no vamos a apoyar”, anotó.

También recordó que Vilcatoma pidió licencia a su bancada y por lo tanto esa moción no es de la bancada fujimorista. A su turno, Héctor Becerril (FP) respaldó a Vilcatoma de la Cruz. “Sicario ‘Goro’ pretende incriminar a congresista Yeni Vilcatoma en su liberación. ¿quién más está tras esta patraña? Resulta que ahora quien más luchó por su recaptura es cómplice. Mi solidaridad, congresista Vilcatoma, no permitiremos que enloden su buen nombre”, publicó en Twitter.

En la otra orilla, Eloy Narváez, vocero alterno de Alianza Para el Progreso (APP) dijo que su bancada no apoyará esa moción. “Yo no estoy de acuerdo (...) Es bien difícil que en APP apoyemos la moción y no porque tengamos algún acuerdo con el Gobierno, es porque tenemos la filosofía de ayudar a quienes están en el Gobierno para que avance el país”.