​Yonhy Lescano es investigado por presunto acoso sexual y anuncia candidatura a la Presidencia del Perú

La situación del congresista Yonhy Lescano (AP) parece complicarse, luego de que la Fiscalía anunciara que tomará cartas en el asunto tras la denuncia formulada en su contra por acoso sexual, que interpuso una periodista ante la Procuraduría del Congreso.

El acciopopulista no solo tendrá que responder los cuestionamientos ante la Comisión de Ética del Parlamento y el partido en el que milita hace más de 15 años, sino que tendrá que declarar ante la Fiscalía sobre la grave acusación que pesa en su contra.

INDAGACIONES

El Ministerio Público (MP) abrió ayer una investigación preliminar al legislador de Acción Popular y contra aquellos que resulten responsables por el presunto delito de acoso sexual hacia una comunicadora.

La medida fue informada a través de las redes sociales del Ministerio Público y se informó que la fiscal Katharine Borrero, integrante de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, es quien tendrá a su cargo la investigación.

Por lo pronto, ya se solicitó un informe al Congreso sobre el presunto caso de acoso sexual.

En tanto, la Comisión de Ética sesionará mañana de manera extraordinaria para abocarse a la denuncia contra el acciopopulista, según lo confirmó su presidenta, Janet Sánchez (PPK), a Correo.

La denuncia será puesta en conocimiento de los legisladores y se debatirá el inicio de una indagación preliminar, para luego deliberar sobre la necesidad de realizar una investigación firme, “debido a que ya existen las pruebas como el documento del procurador, los chats, entre otros elementos”, comentó.

Posteriormente, en 15 días hábiles se tendrá un informe, el cual será sometido a votación. “En otra sesión se citará a la víctima y al congresista Lescano”, expresó.

La oficialista añade que el grupo que preside tendría “listo el informe final de Lescano pasada la quincena de marzo”.

Además, no descartó que pueda haber un cara a cara entre los involucrados en la denuncia, si la víctima decide asistir al grupo de trabajo. “Todo dependerá de la comisión y de que la víctima opte por ir a la comisión o envíe sus descargos por escrito”, enfatizó la ppkausa.

DESCARGOS

Correo conversó con el congresista Yonhy Lescano, a fin de conocer sus descargos sobre las acusaciones en su contra, y este alegó que la denunciante le respondía con picardía en sus chats. Pese a los cuestionamientos, no descarta su candidatura presidencial para el 2021, y considera que sus seguidores en redes sociales se han incrementado. A continuación consignamos sus declaraciones a este medio.

¿Por qué no despidió al personal de seguridad cuando se enteró de lo sucedido?Ellos me dieron una explicación, dijeron que habían descuidado el celular y que alguien lo usó. Yo los conozco muchos años y puedo dar fe de que son buenas personas. No se le puede hacer daño a los policías que tantos años me han acompañado.

Tras el mensaje de la medianoche, ¿se volvió a comunicar con la periodista? Varias veces. En Año Nuevo le mandé un saludo, luego en febrero le digo que vamos a trabajar en Acción Popular y ella me contestó, me dijo: “Escríbeme, porfa”. Si era acosada en diciembre, ¿cómo responde un mensaje en los términos más cordiales? A un acosador lo bloqueas y lo denuncias. Aquí no hay ninguna situación de acoso sexual, aquí simplemente hay una patraña, una conspiración del fujimorismo y el APRA.

¿Por qué lo dice? Porque quien denuncia es el periodista Erick Sánchez. Él aparece en fotos con Giampietri, vinculado al fujimorismo y le revienta cohetes. Acá aparece con la señora Keiko (enseña imágenes). Esto demuestra que tiene mucha afinidad con el fujimorismo y ellos son los que hacen la denuncia.

¿Entonces cree que le han hecho algún ofrecimiento? No sé si hay ofrecimiento, pero sí hay una conspiración del fujimorismo con este señor.

¿No se comunicó con la periodista? Para qué si ya me denunció de manera anónima. Le han hecho un acta en el Congreso, me han quitado el personal de seguridad, todo un abuso, porque la mafia se está moviendo para sacarme.

¿Tienen los chats completos? ¿Los anteriores? Esos se borraron porque se llenan los WhatsApp, pero se pueden recuperar haciendo un peritaje. Voy a pedir que se recupere.

¿Qué se podría demostrar? Que había una amistad, que no había ningún tipo de acoso o que yo la molestaba. Ella respondía también con cierta picardía y todo lo demás.

¿Ella respondía así? A veces bromeaba ella también. Los WhatsApp se pueden recuperar. Ojalá Dios quiera que se puedan recuperar (los mensajes).

¿También reconoció bromas subidas de tono? Bromas capaz subidas de tono porque había mucha confianza. Si tienes confianza, le contestas y sigues respondiendo.

¿Se arrepiente de haber enviado esos mensajes “subidos de tono”? Quizá ese exceso de confianza no le debí de dar. El político siempre está sometido a ese tipo de chantajes, a este tipo de conspiraciones. Claro que sí, con esta experiencia no se puede ni siquiera de buena fe hacer alguna conversación con las personas.

¿Le deja alguna reflexión para más adelante? Claro que sí, pero les está saliendo el tiro por la culata porque mientras la prensa me pone de carátulas, ¿qué está pasando con la población en las redes? Me están apoyando más, mis seguidores están aumentando y la prensa me ataca.

La Defensoría del Pueblo señala que los mensajes “subidos de tono” forman parte del acoso, ¿qué puede decir? Esos mensajes subidos de tono son rechazados y no contestados. Si la otra persona contesta, son admitidos, hay una amistad. Respeto lo que diga la Defensoría, otra cosa es que no hay ningún tipo de acoso, porque después siguieron llegando mensajes de la misma señora donde me trataba con amistad.

¿No cree que tenía temor de denunciar? ¿De qué? Si yo no soy ningún criminal. ¿Cómo tendría temor y contestar?

¿Por qué cuando le consultan por la denuncia días antes, no reconoce que eran chats desde su celular? Porque cuando me preguntan, me consultan si estoy comprometido en casos de acoso sexual y no lo estoy. De manera que dije “no” y se acabó.

¿Acudirá a la citación del partido? Les voy a pedir que lancen un comunicado de apoyo ante esta agresión de la mafia.

¿Aunque Mesías Guevara ha dicho que el caso se investigue?Que se investigue, pero las bases no dicen eso. Me ha llegado mensajes de provincias, apoyo de las bases.

¿Afecta su eventual candidatura al 2021? Me llamaron de Pichari y me dijeron: “Congresista, a usted lo están levantando. Todo el mundo está apoyándolo”. Aumentan mis seguidores. Solo me atacan los troles. En vez de estar hacia abajo, estoy hacia arriba.

¿No afectará la candidatura de Barnechea? No sé si será candidato, porque yo también lo voy a ser.

MÁS DATOS:

- Guardaespaldas N° 1: “No manipulé teléfono de Lescano”.

- Guardaespaldas N° 2: “No he hecho uso del celular”.

- Katharine Borrero estará a cargo del caso.

- 2 Guardaespaldas de Lescano negaron haber manipulado el teléfono del congresista.

- Adicionales. Podría ser acusado por otros delitos. El abogado penalista Enrique Ghersi explica que, de comprobarse que lo dicho por Lescano no es cierto (que el celular fue manipulado por terceros), sería obstruir las investigaciones y conlleva una pena entre 2 y 4 años de prisión suspendida. Además, si destruye pruebas o altera mensajes sería encubrimiento real, que puede llegar hasta 11 años de prisión.