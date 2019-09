Yonhy Lescano no descarta postular a la presidencia: "Tengo harto apoyo"

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano no descartó en postular a la presidencia de la República al contar con el apoyo de un sector fuerte de su partido y que está evaluando la coyuntura, pero que no está "desesperado".

"Hay gente que está apoyando, nos está pidiendo, nos está respaldando. Estamos evaluando, viendo, yo no descarto, todo a su tiempo, si me apoya un gran sector, muy posible que vaya, y si el país está en una situación tan difícil, también como político. No descartamos, hay un buen sector, no solo del partido, sino del pueblo", expresó en diálogo con Correo.

Sobre una posible competencia en las elecciones internas de Acción Popular con Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco y Rafael Belaunde, dijo que los "gallos se ven en la cancha".

"Con los que sea, con Barnechea, con los que quieran, con los que se animen, no hay problema, cuanto más candidatos mucho mejor, ahí se ven los gallos en la cancha, quién es el mejor, no hay problema, estamos ahí para competir con quien sea", manifestó.

Fuentes de Correo informaron que Lescano cuenta con el apoyo de sectores regionales y distritales de Acción Popular y el legislador lo reafirmó.

"Tengo harto apoyo, pero ahí estamos con ellos, haciendo un trabajo, serenamente, estamos avanzando, así que si se presentan otros candidatos en buena hora, ahí competiremos. Claro (sí compito para las elecciones internas), estamos avanzando", indicó.

"No estamos desesperados por llegar a la presidencia, pero sí, un sector fuerte del partido nos está apoyando. Sigo avanzando sin ningún problema", agregó.