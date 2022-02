La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afirmó que no existe “una sola prueba” que la relacione con ser parte de Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal que presuntamente fue encabezada por el exjuez supremo César Hinostroza.

En diálogo con Día D, Ávalos Rivera remarcó que la denuncia constitucional presentada por el procurador anticorrupción Javier Pacheco ante el Congreso de la República es parte de una “narrativa” que busca mellar en su credibilidad.

“Yo también puedo salir a decir que él pertenece a otra organización. No se trata de decir, sino de probar. No hay una sola prueba que me vincule”, sostuvo.

“Yo digo si hubiera una prueba documental, como un audio, usted cree que no la hubieran sacado. Ya lo hubieran sacado hace rato”, añadió.

Asimismo, la fiscal de la Nación enfatizó que “diversos actores” buscan traerse abajo la investigación fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Tenemos investigaciones contra todos los actores políticos: ministros, congresistas, fiscales supremos, jueces supremos (...) está este cambio a la ley de la colaboración eficaz que fue presentada por [María Teresa] Cabrera, cuyo líder político [José Luna Gálvez] tiene investigaciones”, detalló.

También fue consultada por las declaraciones de Luis Alberto Pacheco Mandujano, exsubgerente de capacitación fiscal que denunció que Zoraida Ávalos le solicitó que “certificados bambas” porque necesitaba completar su puntaje en capacitación para su hoja de vida.

“Falso, de toda falsedad. A ese señor jamás le he pedido, ni a él ni a nadie. ¿12 años después recién se acuerda? porque si hubiera sido verdad porque no me denunció. Además no olvidemos que ese señor ha sido funcionario del señor [Pedro] Chávarry a quien denuncié y quedó inhabilitado”, replicó la fiscal de la Nación.

Por otro lado, en referencia al reportaje de Cuarto Poder donde pone en evidencia la doble versión del presidente Pedro Castillo cuando se le consultó sobre Karelim López y la casa Breña, Zoraida Ávalos resaltó que se está “evaluando” abrir una nueva investigación.

“Todo eso se está evaluando. Llega la noticia y nosotros la tenemos que evaluar. Créame que nosotros estamos dándole todo el tiempo debido a esta investigación (...) Si es que llegado el caso vemos una incongruencia ¿por qué no?”, advirtió.