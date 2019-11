Zulema Tomás: Omisión de declaración jurada no debe mancillar al Gobierno

Síguenos en Facebook

Zulema Tomás, quien renunció este viernes al Ministerio de Salud, explicó que su salida se debió a la campaña de “demolición” en su contra tras conocerse que no declaró sobre la situación laboral de su hermana, Edith Tomás, en Sedapal.

“¿Por qué renuncio? Porque no voy a permitir esta campaña sistemática de demolición, porque seguro me he metido con los grandes intereses. Está bien, soporté lo de mi esposo, hasta lo de mi hermana, pero ahora se están metiendo con mis hijos y soy madre y no lo voy a permitir”, dijo a RPP.

¿Nepotismo?

La renunciante ministra había sido implicada inicialmente en un presunto caso de nepotismo. Su esposo renunció al cargo de Coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) tras tres días de haber sido designado.

Sedapal

Recientemente se supo que Tomás no informó en su declaración jurada que su hermana trabaja en Sedapal. Ahora, la saliente ministra confirmó que en los próximos días saldrá una denuncia periodística que implica a sus hijos. Señaló que es una “persecución” que no permitirá.

“[Con] mi esposo me hicieron una primera demolición, ahora lo de mi hermana, ¿y ahora se quieren meter con mis hijos? No, de ninguna manera. Lo que tenemos que prevalecer es lo que se ha hecho por la salud del país”, manifestó.

Zulema Tomás reconoció que fue un “error” no haber informado sobre la situación laboral de su hermana y afirmó que ello no puede salpicar al Ejecutivo, ya que “el primer lineamiento del Gobierno es la lucha contra la corrupción y la integridad”.

“Si yo tuve una omisión, definitivamente eso no puede mancillar al Gobierno de ninguna forma. Por eso también presento mi renuncia [...] Fue un error y por eso mismo también, para que no señalen al Gobierno. Lo que menos quiero es ir contra los lineamientos del Gobierno, de ninguna manera”, concluyó.