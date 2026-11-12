El acceso al crédito puede ayudar a los pequeños negocios a sostener sus actividades, invertir y ampliar sus operaciones. Para que esas oportunidades lleguen a más emprendedores, también es importante fortalecer a las instituciones financieras que los atienden. En esa línea, Caja Huancayo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) suscribieron una Declaración de Intención de Financiamiento Subordinado.

La iniciativa contempla avanzar hacia una operación de hasta S/ 61,2 millones, equivalente a 3.000 millones de yenes japoneses. Los recursos permitirían reforzar la base de capital de Caja Huancayo y generar mejores condiciones para continuar colocando créditos. De concretarse, sería la primera caja municipal del Perú en establecer este tipo de compromiso con JICA. La operación aún requiere aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Respaldo para ampliar el acceso al crédito

El financiamiento subordinado no consiste en entregar préstamos directamente a los emprendedores. Se trata de fortalecer el capital de la entidad para que pueda ampliar su capacidad de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante la presentación, Felipe Jesús Atoche Castillo, presidente del Directorio de Caja Huancayo, explicó que el fortalecimiento patrimonial permitirá a la institución continuar desarrollando su actividad crediticia. La iniciativa busca atender las necesidades de sectores productivos que requieren mayores oportunidades de financiamiento, especialmente en las regiones andinas, donde las MIPYMES tienen un papel importante en la economía local.

La operación busca fortalecer el capital de Caja Huancayo y ampliar su capacidad de financiamiento a las MIPYMES.

Impulsar el crecimiento regional

Desde JICA, Yukinari Hosokawa, representante residente de la agencia en el Perú, resaltó la importancia de trabajar con instituciones financieras locales para acercar servicios a agricultores, emprendedores y pequeños negocios. La presencia territorial de Caja Huancayo y su experiencia en inclusión financiera son parte de las razones por las que la agencia la considera un aliado estratégico.

La estructuración de la operación comenzó en 2024 y continuó durante los años siguientes. En septiembre de 2026, el Directorio de Caja Huancayo aprobó el financiamiento, según lo informado durante la presentación. La Declaración de Intención representa un nuevo avance, aunque todavía deben completarse los procedimientos regulatorios para formalizarlo.

Con iniciativas de cooperación como esta, Caja Huancayo busca fortalecer su capacidad de atención y contribuir a que más negocios accedan a herramientas financieras para desarrollarse. Conoce más sobre sus proyectos de inclusión financiera en los canales oficiales de la entidad.

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