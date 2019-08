Conoce las 10 frutas que te ayudarán a bajar de peso

Síguenos en Facebook

Todos sabemos los magníficos beneficios que aportan las frutas: vitaminas, minerales, entre otras. Además, son ideales para eliminar toxinas y acelerar el metabolismo. Pero algunas de estas son una buena estrategia y la forma más segura para bajar de peso.

Una de las formas más seguras y naturales para bajar de peso es una alimentación balanceada, en este proceso las frutas son un punto clave. Por su rico contenido en agua y fibra estos alimentos nos ayudan a mejorar la digestión, retener menos líquidos o depurar el organismo.

Papaya

Esta exótica fruta está compuesta con un alto contenido de fibra y baja en calorías. La papaya es la fruta por excelencia para eliminar toxinas, ya que casi el 90% de su composición es agua.

Su principal cualidad es regularizar el trabajo de los intestinos, y gracias a la papaína, enzima del fruto, ayuda a que las propiedades de los alimentos sean bien asimilados por el organismo. Es un remedio excelente para combatir los parásitos intestinales, que en muchos casos son los causantes del aumento de apetito. Rica en vitamina C, ácido fólico, potasio, vitamina A, vitamina E y vitamina K.

Se recomienda empezar el día comiendo un buen trozo de papaya natural (después del agua de limón) o bien un batido, al cual se le pueden añadir algunas de sus semillas.

Toronja

La toronja es una excelente fruta para bajar de peso ya que contiene tiene muy pocas calorías y muchos beneficios.

No tiene grasa, y está constituida en un 90% por agua. Es una excelente fuente de fibra, vitamina C, vitamina A y vitaminas B1, B3 y B6. Así mismo contiene una fuerte cantidad de fibra, que aunque no lo creas, ayuda a saciar tu hambre.

Un estudio realizado en la Universidad de Ontario, Canadá, demostró que la toronja contiene un flavonoide que quema la grasa al ser un tipo de antioxidante y una sola taza de jugo, contiene apenas 96 calorías.

Dato extra: La toronja suaviza la piel áspera y ayuda a quitar las manchas en la piel y cualquier herida que tengas cicatrizará rápidamente.

Kiwi

El alimento perfecto para incluir en la dieta debido a su escaso aporte calórico, ya que más de un 80% de su contenido es agua. El kiwi es un alimento saciante que consigue que después de comerlo la sensación de hambre disminuya, por lo que no tendremos que ingerir demasiada cantidad para quedarnos satisfechos.

Su alto contenido en vitamina C fortalece nuestras defensas, a diferencia de las naranjas o los limones, cuenta con casi el doble de cantidad. Contiene fibra que facilita la digestión y el tránsito intestinal. Es una de las frutas más recomendadas para el estreñimiento o la propia regulación de nuestro estómago.

Dato importante: Una pieza de kiwi aporta más del 80% del requerimiento diario de vitamina C.

Manzana

La manzana es un alimento popular en las dietas para bajar de peso desde hace muchos años. Son una fruta baja en sodio, calorías y grasa; en lugar de eso, aporta importantes cantidades de fibra, que ayuda a saciar tu hambre y mantenerte satisfecho por más tiempo que otros alimentos.

Adicionalmente contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales que ayudan a acelerar el metabolismo para quemar grasa con más facilidad.

Piña

Es por excelencia uno de los alimentos más depurativos que existen, ayuda a que perdamos líquido acumulado y limpia nuestro cuerpo de toxinas haciendo que sea más fácil bajar de peso, ya que la retención de líquidos acumula kilos en el cuerpo. Es muy saciante por su alto contenido en fibra y mejora las digestiones. Asimismo disminuye la inflamación de los tejidos y el abdomen hinchado.

Otras opciones son:

La Sandía

La Pera

Las Fresas

La Mandarina

El Limón