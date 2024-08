A quién no le ha pasado que despierta sintiendo que ‘un camión le pasó por encima’ porque le duele todo el cuerpo, el cuello o está adormecido. Dormir es una actividad necesaria para el cuerpo humano, principalmente para mantenernos saludables; sin embargo, no todos logran descansar de manera correcta, ya sea porque permanecen con los ojos cerrados muy poco tiempo o porque se echan mal sobre el colchón. Si esas incomodidas en la espalda no te dejan en paz, entonces presta atención a esta información porque un fisioterapeuta te recomienda las 4 mejores posiciones para adoptar en la cama y tener un sueño reparador. Además, te recomiendo: Esta semilla que muy pocos consumen está llena de beneficios: qué hace por tu salud.

Después de trabajar o realizar una actividad que conlleva esfuerzo, es necesario dormir lo suficiente para recuperar fuerzas y despertar renovado. Si eres adulto, debes asegurarte de descansar más de siete horas, según Mayo Clinic.

Aunque muchos lo pasan por alto, la postura que elijas será crucial para un sueño profundo. Hay quienes prefieren dormir de lado, otros boca arriba o incluso aquellos que prefieren estar boca abajo. Algunas de estas posiciones conllevan riesgos, así que presta atención a los consejos de un reconocido fisioterapeuta.

Posiciones para dormir, ¿Cuáles son las recomendables?

Jeff Cavaliere, del entrenador de atletas profesionales y fisioterapeuta, reveló en el canal ATHLEAN-X en Español cuál es la mejor posición para dormir.

1. Dormir boca abajo. N es lo más recomendable para tu cuerpo, pues las posturas tendrán repercusión, sobre todo en la columna lumbar. Debido a que la gravedad empuja hacia una misma dirección y nos hundimos sobre la cama, tenemos tensión excesiva por extensión, según el experto. “Cualquiera que sufra de algún tipo de estenosis esto te dejará casi incapaz de erguirte al despertarte por la mañana”, explicó.

Si sufres de dolores de espalda tampoco debes intentar posicionarte de esa manera. Esta postura también afectará tu tórax, los hombros e incluso te será difícil respirar

2. Dormir de lado. Si duermes con las piernas estiradas hay menos posibilidad de que el músculo interno del cuerpo humano se vaya a tensar durante la noche, lo que evitará dolor en la espalda baja. Sin embargo, puedes sufrir de estrés lateral en el mismo lugar, pues la pierna está jalando hacia abajo. El uso de una almohada entre las piernas puede solucionar este problema. Igualmente, la ubicación de los hombros y del cuello en la cama no es la ideal con esta postura, por la que debes realizar algunas modificaciones.

3. Dormir en posición fetal. Debido a que tienes las rodillas dobladas, lo más recomendable es colocar una almohada entre las piernas para que mantengas una posición neutral. Además, asegúrate de realizar un estiramiento de cadera antes y después de dormir. Si durante tu descanso subes una pierna a la altura del estómago y dejas la otra en su misma posición, puedes provocar rotación en el área.

4. Dormir boca arriba o recostarse sobre la espalda. Es la posición en la que obtendrás más neutralidad y con la que tendrás un descanso profundo. Solo asegúrate de colocar una almohada debajo de tus piernas para que tu baja espalda no quede tan rígida. “Aliviará algo de esa tensión en los flexores de la cadera provocando que la espalda esté más plana sobre la cama. Para que puedas respirar sin problemas, usa la parte posterior de la almohada para meter el extremo en el colchón y, de esta manera, tener una inclinación ideal para tu cabeza.