90% de los casos de cáncer de mama se detectan en mujeres mayores de 40 años

Según el último registro de atenciones de la Liga Contra el Cáncer reveló que cerca del 90% de casos de cáncer de mama se detectan en mujeres de 40 años a más. Asimismo, señaló que el 10% de casos se presentan en mujeres entre 30 a 39 años, mientras que el 3% se reportan en mujeres jóvenes entre 20 a 29 años de edad.

Al respecto, Raúl Velarde, director Médico de la Liga Contra el Cáncer, informó que “los casos de cáncer de mama en nuestro país han ido en aumento, siendo las más afectadas las mujeres mayores de 40 años e incluso ya se registran casos a partir de los 20 años, una situación bastante preocupante que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de prevenir esta enfermedad a través de un chequeo preventivo”.

Factores de riesgo

1. Edad Avanzada.

2. Antecedentes de cáncer en la familia.

3. Inicio de la menstruación a temprana edad.

4. Uso excesivo de anticonceptivos.

5. Primer embarazo después de los 30 años.

6. Cáncer en matriz o en ovarios.

7. Obesidad o sobrepeso.

8. Consumo de tabaco y alcohol.

9. Menopausia después de los 55 años.

10. Consumo de grasas saturadas.

Cabe señalar, que en el Perú exista una alta tasa de mortalidad por esta enfermedad, pues según el último estudio señala que cerca de 2 mil mujeres fallecen por cáncer de mama, debido a que el 85% de los casos son detectados en etapas avanzadas y graves, reduciendo así las alternativas de tratamiento.

Por ello, La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de RIMAC Seguros, Roche, Viva Air, Suiza Lab, Beat y Hude; por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), lanzan “Doble Check Rosado”, una campaña que por objetivo normalizar el chequeo preventivo de cáncer de mama, comprometiendo a la población a realizarse uno anualmente.

Como parte de las actividades de la campaña, la Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/. 35.00, en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará todo el mes de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Los chequeos podrán agendar través de la web www.doblecheckrosado.com