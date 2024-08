Las amistades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Más allá de proporcionar compañía y diversión, las relaciones amicales contribuyen significativamente a la formación de la identidad, el desarrollo de habilidades sociales, el manejo de conflictos y el bienestar emocional de los jóvenes.

Es normal que los padres se preocupen por si sus hijos escogerán buenas amistades para que se desarrollen en un entorno en el que se sientan apreciados y puedan ser ellos mismos. Por ello es fundamental enseñarles desde pequeños la importancia de construir amistades saludables.

“Las conductas de los padres pueden influir en positivo o en negativo en la elección de las amistades de los hijos. Recordemos que, en algunas etapas de la vida, los amigos tienen mayor influencia incluso que la familia. Hay que ser entonces muy cuidadosos en no descalificar a los amigos de nuestros hijos, busquemos más bien un acercamiento y diálogo, que los hijos no se sientan juzgados, debido a que eso los podría inducir a mantener amistades que no son positivas”, afirma la psicóloga María Elena Escuza, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

Teniendo en cuenta ello, la especialista brinda cinco consejos para que los padres o cuidadores puedan ayudar a sus hijos e hijas a elegir amistades saludables:

Fomenta la autoestima y el autoconocimiento. Ayuda a tus hijos a reconocer sus fortalezas y debilidades para valorarse tal como son. Los jóvenes con una sólida autoestima y un buen entendimiento de sí mismos son menos propensos a caer en relaciones negativas o perjudiciales. Recuérdales que es importante ser auténticos y que no necesitan cambiar su esencia para agradar a los demás. Crea un ambiente de confianza en el hogar. Esfuérzate en practicar la escucha activa sin juzgar a tu hijo o hija. Muestra interés genuino respecto a sus experiencias sociales. Crear un hogar donde los niños o adolescentes se sientan seguros de expresarse es fundamental para fomentar una comunicación abierta sobre sus relaciones sociales. Enséñale habilidades sociales efectivas. Una buena comunicación es clave para cualquier relación. Es vital que les enseñes a tus hijos a desarrollar algunas habilidades como la empatía, la comunicación asertiva y la capacidad de expresar sus sentimientos, pensamientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Promueve la diversidad en sus amistades. Anima a tus hijos a ser abiertos y respetuosos con las diferencias. Fomenta la amistad con niños de diferentes orígenes, culturas o habilidades, y enséñales a valorar la diversidad. La inclusión ayuda a desarrollar empatía y comprensión hacia los demás. Ayúdalo a establecer límites. Es fundamental que los niños entiendan la importancia de los límites en las relaciones. Ayúdalos a identificar comportamientos inaceptables y a establecer límites saludables. Enséñeles a decir “no” cuando sea necesario y a respetar los límites de los demás.

