Aseguran que masticar cada bocado entre 30 y 50 veces previene enfermedades

Si no quiere enfermarse, lo primero que debe aprender es a masticar bien los alimentos. Y es que, según el biólogo Blas Silva, el 95% de los peruanos no sabe masticar de manera correcta.

“Somos lo que masticamos, así de simple. Los peruanos no mastican, ebullen. ¿Por qué antes la gente vivía más? porque no tenían televisión, celular y todos los equipos modernos que no te dejan concentrarte en masticar bien. Hay una gran cantidad de enfermos y todo porque no mastican bien”, declaró Blas Silva de Bionaturista.

Entre 30 y 50 veces cada bocado es lo que debemos masticar para olvidarse de todas las enfermedades. “Si mastican de esa manera se olvida de problemas de estómago, sobrepeso, estreñimiento, insomnio, gastritis, esofagitis, caída de cabello, estrés, desnutrición y hasta el cáncer”, declaró.

“Se previene y cura el cáncer porque el alimento bien masticado hace que el cuerpo no genere toxinas bacterianas”, dijo el Silva. Al masticar, el cerebro está mandando un mensaje al estómago diciendo que va a recibir comida, y éste se prepara para hacer la digestión. “Si no le da tiempo a asimilar que va a empezar a trabajar, no asimila bien los nutrientes, por lo que nuestro cuerpo no los absorbe”