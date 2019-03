Menos celulares y más actividades al aire libre para que los niños no dependan de la tecnología

¿Cuánto tiempo debe un niño usar el celular o televisor?

Una especialista en salud señaló la importancia de educar a los niños en el uso de los aparatos electrónicos.

Es necesario asegurar que las aplicaciones y los juegos que utilizan sean adecuados a la edad de cada niño, limitar su uso y evitarlos antes de dormir.

Para garantizar el correcto desarrollo físico y psicológico, además de evitar hábitos de dependencia y adicciones a los aparatos electrónicos, se debe animar a los más pequeños a realizar actividades al aire libre, que involucren también a otros niños.

Los niños de 0 hasta 2 años no deberían estar expuestos a este tipo de tecnología, pues es en esa edad el niño está en pleno desarrollo y las pantallas no cuentan con condiciones para ellos y no sustituye la interacción humana fundamental para esta etapa: tonos de voz, atención, emoción, afecto, contacto físico y otros.

En el caso de los niños de entre 3 y 5 años, estos deberían contar con un acceso restringido de solo una hora al día, y entre los 6 y 18 años, se debería acceder durante un máximo de dos horas al día.

Desde el nacimiento hasta los 2 años, el cerebro del niño triplica su tamaño y continúa en ese estado de desarrollo hasta los 21 años .Los estímulos ambientales, o la falta de ellos, son los que determinan el desarrollo o no del cerebro a esta edad temprana.

La estimulación que recibe un cerebro en desarrollo, provocada por la sobreexposición a la tecnología, ya sea móviles, internet, iPads, televisión, está asociada con un déficit de atención y de función ejecutiva, retrasos cognitivos, aprendizaje disociado, una mayor impulsividad y una menor capacidad de autocontrol.

Otro aspecto influyente es el aumento de dependencia a la tecnología de los propios padres, lo que produce un desprendimiento de sus hijos y suelen crear una dependencia hacia los dispositivos electrónicos, lo que puede derivar en una adicción.