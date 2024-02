Las altas temperaturas de hasta 31 grados pronosticadas por Senamhi motivan a las personas a visitar las playas y piscinas. Sin embargo, ciertos hábitos propios de la temporada podrían ser factores que aumenten el riesgo de sufrir cistitis, que es la inflamación de la vejiga urinaria. Ejemplos de estos hábitos incluyen el uso prolongado de ropa de baño húmeda, entre otros.

Aunque la cistitis no es exclusiva de la temporada de verano, en estos tiempos es más frecuente, y se pueden identificar sus síntomas si experimenta la necesidad de orinar constantemente, sensación de dolor o ardor al orinar, micción en pequeñas cantidades, orina opaca y con olor fuerte, sensación de presión en el abdomen o identifica presencia de sangre en la orina.

La cistitis es más frecuente en las mujeres debido a las características del aparato genital, pero también puede afectar a los hombres. Según el Dr. Michael Salirrosas Sandoval, urólogo de la Clínica Stella Maris, la cistitis no debe descuidarse, ya que podría llevar a complicaciones en el riñón.

“Si las infecciones de la vejiga no son tratadas, pueden escalarse y resultar perjudiciales al llegar a los riñones. Esto podría generar enfermedades graves como la pielonefritis, una infección renal que puede causar daños permanentes. Este riesgo no solo se presenta por no recibir tratamiento, sino también por abandonar el tratamiento o no encontrar el antibiótico correcto que combata el germen”, advirtió el Dr. Salirrosas.

En ese sentido, el Dr. Michael Salirrosas Sandoval, urólogo de la Clínica Stella Maris nos comparte consejos prácticos para evitar la cistitis en esta temporada de verano:

Mantener una correcta higiene íntima: En el caso de las mujeres, la zona genital se encuentra muy cerca del área anal, por lo que los gérmenes del tracto digestivo pueden ingresar al tracto urinario. Para evitar esto, siempre se debe limpiar de adelante hacia atrás.

En el caso de las mujeres, la zona genital se encuentra muy cerca del área anal, por lo que los gérmenes del tracto digestivo pueden ingresar al tracto urinario. Para evitar esto, siempre se debe limpiar de adelante hacia atrás. Beber líquidos: Hidratarnos ayuda a diluir la orina y a eliminar las bacterias y toxinas de la vejiga. Por ello, no olvides tomar tus tres litros diarios.

Hidratarnos ayuda a diluir la orina y a eliminar las bacterias y toxinas de la vejiga. Por ello, no olvides tomar tus tres litros diarios. Evitar el uso prolongado de trajes de baño húmedos: El ambiente propicio debe ser fresco y con ropa interior de algodón. Lo ajustado, húmedo y sintético aumenta el crecimiento de bacterias en la zona. Por eso, después de salir de la piscina o la playa, orina y cambia de prenda.

El ambiente propicio debe ser fresco y con ropa interior de algodón. Lo ajustado, húmedo y sintético aumenta el crecimiento de bacterias en la zona. Por eso, después de salir de la piscina o la playa, orina y cambia de prenda. Orinar para eliminar las bacterias: Vaciar la vejiga ayuda a eliminar las bacterias presentes en la uretra. También es útil orinar después de la actividad sexual.

Si experimentas síntomas recurrentes de cistitis o tienes alguna preocupación acerca de cómo prevenir esta afección, es recomendable consultar con un profesional de la salud. El médico puede ofrecer recomendaciones específicas y personalizadas para ayudarte a reducir tu riesgo de cistitis.

Para obtener más información sobre la Clínica Stella Maris, visite su sitio web en https://www.stellamaris.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR