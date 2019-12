Las fiestas de Navidad y de fin de año traen consigo muchas tradiciones alrededor de las cuales se reúnen familiares y amigos; la quema de artefactos pirotécnicos es una de ellas, muy extendida, y es que el cielo iluminado, lleno de colores es parte también de la magia de esta época.

TAMBIÉN LEE: Navidad 2019: Advierten que rascapiés suelen ser ingeridos por niños debido a su “sabor dulce”

Sin embargo, la venta de fuegos artificiales “bamba” y el mal uso de los mismos han sido causa de graves accidentes que todos también recordamos.

Para poder disfrutar de este entretenimiento, de una manera sana y segura, es importante seguir las indicaciones de la Sucamec y comprar sólo los pirotécnicos permitidos, denominados deflagrantes, que son lo que generan luces colores y no explotan. No se debe compra ni utilizar los detonantes como los silbadores, rata blanca, bombardas entre otros.

Pero qué hacer si, a pesar de las recomendaciones, nuestros hijos o amigos se ven expuestos a una quemadura producto del mal uso de estos aparatos. La docente en enfermería del Instituto Carrión, Eleana Salas Alvarez nos explica sobre los tipos de quemaduras y cuáles son los primeros auxilios que podemos brindar.

“Existen quemaduras de primer, segundo, tercer y cuarto grado, determinadas por la profundidad y la superficie corporal de la zona afectada” indica Salas Álvarez. Dependiendo del grado, estás son algunas recomendaciones:

Agua fría: los pacientes con diagnóstico de quemadura de primer grado deben recibir agua fría en la zona afectada sin exceder un tiempo de 20 minutos, pues de sobrepasarlo puede ocasionar un efecto contrario que impida irrigar la zona afectada por vasoconstricción. No necesita vendaje ni reposo

Crema hidrosolubre y antiséptica: se puede aplicar para calmar el dolor y apoyar a su recuperación, FURASIN AL 02% porque es crema antiséptica y evita alteraciones en la cicatrización

Evitar aplicar crema dental: este es muy mito muy extendido, pero no ofrece ningún beneficio en el proceso de curación de la quemadura y por el contrario puede exponer la herida a bacterias y gérmenes.

Ampollas: las quemaduras de segundo grado llegan a la segunda capa de la piel y causan ampollas. Es muy importante no reventarlas porque existe riesgo de infección y seguir el tratamiento que el médico recomiende.

Finalmente, la especialista recuerda que las quemaduras por accidentes con artefactos pirotécnicos deben ser tratados en un hospital o clínica porque la pólvora no solo quema, sino que también amputa dedos y lastima la zona auditiva.

En un primer momento es importante retirar la ropa del paciente, pero ojo si estuviera adherida, no forzarla y sólo cortarla alrededor de la herida. “Se puede aplicar agua fría pero no hielo, luego se deberá proteger la herida con una venda limpia sin ajustar, no se debe comprimir la zona vendada; y en todos los casos es muy importante hidratar al paciente” indicó Salas Álvarez.