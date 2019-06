Copa menstrual: Todo lo que debes saber sobre este dispositivo de cuidado íntimo para la mujer (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Según los especialistas, una mujer utiliza en su periodo de menstruación más de 11 mil toallas higiénicas o tampones durante su vida, productos que tardan aproximadamente 500 años en degradarse, los cuales contienen sustancias como látex, dioxinas, polvos absorbentes y otros químicos que dañan el medio ambiente y los mantos acuíferos.

La copa menstrual se presenta como una alternativa con la que no solo ahorrarás dinero, sino que también es amigable con el medio ambiente.

Muchas mujeres que aún no conocen este dispositivo de cuidado íntimo, pero si han odio de él, siempre tienen la misma pregunta: ¿cómo se utiliza? ¿dónde lo vende? ¿será muy incómodo utilizarlo?

Para despejar las dudas de muchas mujeres peruanas, Diario Correo conversó con el ginecólogo Jorge Campos de ‘MiGineco’ y detalló el paso a paso del correcto uso de la copa menstrual.

“Hay que considerar que el uso es como si fuera un tampón vaginal, que es usado por muchas mujeres, y como cualquier método, al inicio puede costar (…) pero está hecho de un material de silicona médica quirúrgica hipoalergénico, que no deja residuos, no interactúa con tu cuerpo, así que no va a cambiar tu PH”, comentó el especialista.

El ginecólogo comentó que las mujeres pueden dormir con la copa menstrual, ya que no genera el ‘shock tóxico’, una enfermedad muy severa.

“El tampón vaginal solo se puede utilizar hasta 4 horas, pero con la copa menstrual puede dormir, hacer ejercicios, entrar a una piscina, hacer todas tus actividades sin problema, ya que su uso es hasta 12 horas”.

USO DE LA COPA MENSTRUAL

El especialista recomienda que primero debes de pasar evaluación con un ginecólogo para determinar qué copa menstrual tienes que utilizar, pues existen tallas que van desde la S hasta la L.

Existen diversas técnicas para colocar el dispositivo y una de ellas es en ‘flor’, que consiste en doblar los bordes de la copa e introducirla en la vagina.

Cabe resaltar que no se necesita de lubricante, solo basta un poco de agua para poder introducir la copa a la vagina.

Recuerda que, una vez utilizada el dispositivo, debes de hervir agua, introducir la copa, dejarla un par de minutos y listo. Luego tienes que guardarla en una bolsita esterilizada.