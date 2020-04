Entre las dudas más frecuentes sobre el coronavirus, es cuánto puede durar sobre el plástico, vidrio, papel o metal. Elementos que tocamos constantemente. Esto dependerá de muchos factores, como la temperatura, de la concentración del virus, humedad y tipo de superficie.

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine reveló que el virus puede vivir este tiempo:

Superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas.

Griferías, manijas u otras superficies lisas: hasta 3 días.

Cartón hasta 24 horas.

En cobre por 4 horas.

En superficies de plástico por hasta 72 horas

Guantes: 8 horas.

Bolsas plásticas: 3 días.

Teléfono celular: 3 días.

Teclados: 3 días

El Ministerio de Sanidad de España indica también informó que en la madera y ropa puede durar entre uno y dos días. Mientras que, en mascarillas quirúrgicas y billetes, hasta más de cuatro días.