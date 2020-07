Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), consideró que la saliva puede ser una alternativa de urgencia para la limpieza de manos en caso no se tenga acceso a agua y jabón o alcohol en gel.

“El alcohol tiene la ventaja de romper las barreras lipídicas y el virus tiene una cobertura de grasa alrededor. Entonces, lo va a disolver. Si no tenemos alcohol gel, lo que yo haría es usar saliva. La propia saliva para limpiar las manos”, expresó en ‘Al estilo Juliana’.

Ernesto Bustamante: “Si no tenemos alcohol gel, lo que yo haría es usar saliva”

“Si mis manos están sucias porque sé que he tocado perillas o he tocado a personas que posiblemente estaban contagiadas y luego tengo que comer un alimento o seguir adelante y no tengo agua ni alcohol gel, pues la saliva está bien. La idea es hacer higiene en las manos. Hay otros líquidos que podemos usarlo, pero no lo voy a decir en televisión”, agregó el biólogo.

Ernesto Bustamante indicó que la costumbre de las personas es llevarse la mano a la cara y que eso no se puede cambiar, pero lo que sí se puede hacer es tener las manos limpias.

“Los seres humanos tenemos la costumbre, es idiosincrasia, tocarnos la cara repetidas veces durante el día, no lo podemos cambiar. Lo que hay que hacer es lavarnos la mano para que cada vez que nos toquemos, los ojos, nariz y boca, esta mano no lleve virus”, indicó.

El exjefe del INS también pidió a la ciudadanía a que se cuide más de ser contagiados de la COVID-19 porque ahora hay coronavirus en las calles que en el mes de marzo.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer hace berrinche en supermercado porque le pidieron usar mascarilla

Mujer hace berrinche en supermercado porque le pidieron usar mascarilla