La Fundación AHF Perú (Aids Healthcare Foundation) alerta que solo el 13% de peruanos usa de manera frecuente el preservativo durante las relaciones sexuales , seguido por el 77% que lo utiliza “casi siempre” y un 10% que nunca lo utiliza.

MIRA AQUÍ: Estudio revela que comer tarde y usar el celular antes de dormir engorda

Frente a las cifras que reflejan la poca seguridad sexual de los peruanos, la ginecóloga Corina Higaldo dicta cátedra sobre el uso adecuado y la importancia de los métodos anticonceptivos.

¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos?

Porque usándolos van a evitar embarazos no deseados. Tenemos un alto porcentaje de abortos espontáneos o provocados. También, tenemos un gran porcentaje de pacientes adolescentes embarazadas. Lo que tenemos que hacer con los anticonceptivos es brindar la mayor información para la paciente en edad fértil. Eso es sumamente importante, porque le da poder a la mujer de poder decidir su futuro. En este caso: una maternidad no deseada”, afirma la especialista.

¿Cómo tratar el tema de educación sexual en casa?

La especialista recomienda conversar sobre educación sexual, con naturalidad, con los menores del hogar desde pequeños.

Llamar a los órganos sexuales como tal (vagina, pene, vulva).

Ayudar a los pequeños a identificar sus genitales y hacerles entender que la autoexploración es parte de su crecimiento.

Es importante en cada etapa de vida brindarles un poco más de información.

Si hay un adolescente en casa lo mejor que puede hacer es identificar si siente atracción por alguien y hablarle sobre los anticonceptivos. No suponga que “es muy menor” para entender ciertos temas.

En el caso de las niñas, llevarlas a un especialista desde que sale el botón mamario. A los 2 años de que aparece el primer signo de crecimiento mamario, por lo general, empieza la menstruación.

Explicar cómo es el sistema reproductor femenino y sobre todo de los tocamientos indebidos.

Es muy importante que desde pequeños los llevemos al médico y hagamos medicina preventiva. Hablemos sobre educación sexual, expliquemos cómo usar un condón y cómo escoger un método anticonceptivo.

¿Qué debo tomar en cuenta para elegir el mejor método anticonceptivo?

“Muchas chicas escogen el método de la amiga. Si a mi amiga le fue bien a mi de repente también me va bien. Así no es”, advierte la doctora. Los ginecólogos sugieren el método anticonceptivo según las siguientes características:

Edad

Peso

Antecedentes familiares

Antecedentes personales

Acné

Caída de cabello

Aumento de vellitos

¿Cómo son sus menstruaciones?

¿Cuánto tiempo se quiere cuidar la paciente?

¿Qué métodos anticonceptivos masculinos existen?

Hasta el momento los métodos que pueden usar los hombres son:

El condón masculino

La vasectomía

¿Qué es la vasectomía?

“Es un procedimiento definitivo, en el cual se cortan los conductos por donde salen los espermatozoides. Es un tratamiento ambulatorio y super rápido que evita que el hombre deje embarazada a la mujer”, advierte Hidalgo.

¿Cuál es el uso adecuado del condón masculino?

Si el uso es perfecto, el condón protege hasta un 95%. Para lograr el uso correcto se debe tomar en cuenta:

Que no este vencido

Tenerlo en un lugar adecuado (no en la billetera)

Abrirlo bien, del tercio externo

Fijarse que esté integro después del acto sexual

Que no se haya salido durante el acto

¿De qué infecciones o enfermedades de transmisión sexual nos protege el condón?

Es el único método que nos va proteger de infecciones o enfermedades de transmisión sexual como:

Virus del papiloma humano (VPH)

VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana)

Hepatitis B

Sífilis

Gonorrea

Clamidia

¿Qué enfermedades puede producir el VPH (Virus de Papiloma Humano?

Cáncer de cuello uterino

Cáncer de vagina

Cáncer de vulva

Cáncer de euro faringe (si realiza sexo oral)

Cáncer anal (si tiene sexo anal)

Cáncer de pene

¿Cómo qué es el examen del Papanicolau?

Toda mujer sexualmente activa debe realizarse su Papanicolau anualmente con especialistas.

Se introducen los espéculos en la vagina para ver el cuello del útero.

Luego, se introduce el cepillo

Se toma la muestra

Este examen permite:

Buscar lesiones por el virus del papiloma humano.

El diagnostico a tiempo puede revertir la infección, dando tratamiento oportuno, para evitar cáncer de cuello uterino.

***Es importante que todas las mujeres y hombres que tienen relaciones sexuales así tengan una pareja estable, así solo hayan tenido una pareja sexual que se hagan descarte de ITS todos los años.

¿Existe medicina preventiva contra las ITS?

“Recuerden que el sexo no solo embaraza, también enferma. Produce infecciones a largo plazo. Actualmente tenemos 2 vacunas para ITS”, explica la doctora:

La vacuna contra la hepatitis b, que felizmente la están pidiendo con mucha frecuencia.

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) que se puede colocar entre los 9 y 14 años (tanto en niñas como en niños). El Estado peruano ha priorizado a las niñas, pero es importante que se la coloquen ambos sexos. Si pasase los 14 años, de todas maneras recomendamos el uso de la vacuna en mujeres hasta los 45 años y en hombres hasta los 26 años, hayas o no tenido relaciones sexuales, tengas o no el virus del papiloma humano o presentes o no lesiones por el virus del papiloma humano.

¿Qué métodos anticonceptivos pueden utilizar las mujeres?

“Nunca dejes en manos de otra persona tu cuidado. Si tu pareja no se quiere cuidar y no te protege, tú tienes que ser responsable y cuidarte. Nosotras tenemos varias opciones como anticonceptivos hormonales y no hormonales”, señala la doctora.

Dentro de los anticonceptivos hormonales tenemos los de larga y corta duración:

Anticonceptivos hormonales de larga duración: implante subdérmico, T hormonales.

Anticonceptivos hormonales de corta duración: pastillas anticonceptivas, parche, anillo vaginal, ampollas mensuales y trimestrales.

***Los que tienen mayor eficacia son los anticonceptivos hormonales de larga duración que protegen cerca de un 99.8% (casi como una ligadura de trompas).

Dentro de los anticonceptivos no hormonales están:

Preservativos

Condón femenino: se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, es menos efectivo que el condón masculino.

T de cobre: protege por 10 años y también funciona como anticonceptivo de emergencia.

T de plata: protege por 5 años

***Es importante que, para elegir la T, sea o no hormonal, se realicen una ecografía antes y después de la colocación ya que importa mucho si esta bien colocada. Sobre todo las T no hormonales que aumentan el riesgo de embarazo utópico. La efectividad esta por encima del 99%.

¿Cuáles son los efectos adversos del uso de anticonceptivos hormonales de larga o corta duración?

Lo más frecuente es que no vean menstruación.

Hay un 20% de pacientes que van a tener sangrados irregulares que no van a ser parte de su menstruación o pueden tener sangrados en regular cantidad.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de emergencia?

Nosotros tenemos 2 maneras de cuidarnos como métodos de emergencia:

La t de cobre (la más eficaz)

Las pastillas de emergencia

¿La pastilla de emergencia en uso frecuente esteriliza?

Según la ginecóloga, “eso es un mito. Lo que pasa es que genera cambios hormonales que se pueden corregir a corto plazo, pero no producen infertilidad”.

¿Los métodos anticonceptivos engordan?

“Hay anticonceptivos hormonales combinados que no varían el peso del paciente. No todos los anticonceptivos engordan como la mayoría piensa. Hay algunos que si van a producir redistribución de las grasas y retención de líquidos. Va importar mucho la evaluación que haga el medico al momento de la cita con la paciente”, advierte.

Pacientes con sobrepeso u obesidad que toman pastillas anticonceptivas todos los días posiblemente tengan menos eficacia tomando las pastillas combinadas que usando un método como las T hormonales.

Las pacientes con sobrepeso u obesidad pueden tener mas problemas cardiovasculares o aumenten su riesgo trombótico al usar el implante subdérmico. Por eso, es muy importante valorar los factores y el riesgo/beneficio en cada paciente.

¿Los métodos anticonceptivos provocan cambios de humor?

Hay ciertos métodos anticonceptivos que pueden generar más cambio de humor en la mujer. Pero, no lo vamos a saber a gran escala hasta el momento que lo empiece usar. Por eso, es importante la historia clínica en cada paciente.

Hay métodos anticonceptivos que su principal efecto adverso puede ser el dolor de cabeza , nauseas, acné, spotting (sangrados escasos) o cambios de humor. Entonces, de acuerdo a lo que yo converse con mi paciente, puedo decidir si escogemos un anticonceptivo hormonal o no hormonal.

¿Cuál es la edad ideal para lograr un embarazo?

Entre los 25 y 30 años.

“Pero, en diferentes partes del Perú tenemos mujeres de 13 años en adelante que ya tienen un primer hijo. Sobre todo, en nuestras zonas periféricas/rurales. Es por eso la importancia de que se brinde una adecuada educación sexual tanto en Lima como en las provincias”, señala Hidalgo.

¿Cuáles son las características que hacen a una mujer apta para ser madre?

Según la doctora:

El factor físico: cuando el sistema reproductivo femenino está en el mejor momento de su vida (entre 25 y 30 años), cuando la capacidad y reserva ovárica es la adecuada.

El factor emocional: hay que tener en cuenta la capacidad emocional para lograr un embarazo y afrontar la maternidad. Definitivamente, uno tiene que estar preparado psicológicamente para querer.

“Estas maternidades que llegan de manera espontánea, que son la gran mayoría (no solo en adolescentes, sino también en mujeres adultas) tiene que venir acompañado de responsabilidad para criar a esa persona que están trayendo al mundo”, advierte.

¿Qué es la ligadura de trompas?

Según la especialista, es un procedimiento definitivo en el que se cortan las trompas para que no se encuentre el espermatozoide con el óvulo, evitando el embarazo.

VIDEO RELACIONADO