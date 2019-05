¿Qué es la menopausia precoz y cómo identificarla?

Síguenos en Facebook

No hay nada que se pueda hacer para revertir, la menopausia es algo por lo que pasarán todas las mujeres sin excepción. Generalmente la edad promedio para que la mujer deje de mestruar es entre los 45 y 55, pero en algunos casos no es así. Cuando esta surge antes de los 40 años se dice que la mujer experimenta una menopausia precoz o prematura, es decir, sus ovarios han dejado de funcionar antes de la edad habitual.

Síntomas de la menopausia precoz

Los síntomas de la menopausia precoz son casi los mismos que los de la menopausia normal, la diferencia es que estos empiezan a aparecer antes del momento previsto.

Sofocos, insomnio, taquicardias, dolores de cabeza, cambios de humor, períodos irregulares o irritabilidad en la vejiga pueden ser los signos más comunes.

Recordemos que hay mujeres que no manifiestan síntomas y no descubren que son menopáusicas hasta que tienen problemas para quedar embarazada.

Causas de la menopausia en mujeres jóvenes

Genética

Algunas mujeres nacen con muy pocos óvulos, y es por causa de genética. Quizás tu mamá o tu abuela también comenzaron con la menopausia a una temprana edad.

Fallo ovárico

Es cuando el ovario empieza a funcionar de manera insuficiente, es decir, deja de producir óvulos y hormonas. Suele estar relacionado con trastornos autoinmunes.

Menopausia quirúrgica

También llamada menopausia iatrogénica, es aquella producida por acciones médicas. La necesidad de extirpar los ovarios para tratar diversas enfermedades como el cáncer, o los mismos tratamientos contra el este como la quimioterapia o la radiación, también son causas posibles de la menopausia precoz o prematura

Las fumadoras son más propensas de sufrir una menopausia precoz

A la mujeres que fuman se les puede retirar la menstruación hasta 3 años antes en comparación de las que no fuman. Además, suelen sufrir los síntomas de la menopausia de manera más intensa. En un cigarro podemos encontrar más de 400 sustancias químicas que no solo son cancerígenas, si no que también pueden acabar reduciendo la actividad ovárica antes de tiempo.

Cómo afrontar la menopausia precoz: tratamiento

No existe tratamiento específico para que los ovarios se regulen y trabajen de nuevo con normalidad, pero sí tratamientos efectivos para reducir los síntomas que puedan traer.

Terapia hormonal para ayudar a paliar los sofocos y la sequedad vaginal.

Píldoras anticonceptivas.

Geles, cremas y lubricantes para prevenir la sequedad vaginal.

Los suplementos nutricionales alivian los efectos de la menopausia.

Los estilos de vida saludables, es necesario tener una alimentación sana evitando la cafeína y el alcohol, así como realizar ejercicio de forma moderada.

Los omega 3 son fuente natural de vitamina E y con ello precursores de todas las hormonas, es por ello que son prácticamente imprescindibles durante la menopausia y muy recomendables en la pre-menopausia.