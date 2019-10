¿Qué es la sirenomelia? Conoce la condición que padecía Milagros Cerrón

Síguenos en Facebook

Milagros Cerrón Arauco, se hizo conocida como la 'niña sirenita' por una condición congénita extremadamente rara que la acompañó desde su nacimiento, donde se presenta una fusión completa o parcial de extremidades inferiores.

Esta condición puede ser encontrada en aproximadamente uno de cada 100 000 nacidos vivos (condición tan rara como los siameses).

Por ese motivo, diario Correo conversó con el Cirujano Oncólogo, Doctor en Medicina Luis Pacora Camargo, para que nos dé algunos alcances sobre esta malformación.

¿Por qué se produce el síndrome de la sirena?

La sirenomelia es un defecto congénito extremadamente raro, es decir se presenta antes del nacimiento por alteraciones genéticas, fatal en la gran mayoría de los casos, se trata de una malformación congénita letal, extremadamente rara. Se caracteriza por la fusión completa o parcial de las extremidades inferiores, causada por un defecto del tejido embrionario caudal axial posterior en la cuarta semana del desarrollo embrionario.

¿Cuál es el tratamiento para esta malformación?

Las malformaciones congénitas no tienen tratamiento. Una alteración genética no puede tratarse. Un ejemplo de ello es la alteración genética conocida como Síndrome de Down, donde no puede corregirse el defecto, pero trata de ayudar a que el ser pueda desarrollarse en lo posible. Igualmente sucede en el caso de la sirenomelia, no hay tratamiento, pero se busca corregir los defectos en lo que pueda corregirse.

Recordemos que no solo existe en este síndrome de alteraciones en los miembros inferiores, se asocia con otros problemas como alteraciones congénitas en riñones y en el aparato gastrointestinal

¿El niño que lo padece puede tener una vida normal?

Va a depender del grado de malformaciones que padezca. Si las malformaciones en órganos vitales como los riñones o aparato gastrointestinal, la sobrevida de un recién nacido con este síndrome probablemente no sobreviva más de la primera semana de nacimiento

¿Cuánto es el estimado de vida que puede tener una persona con este síndrome?

La sobrevida dependerá del grado de malformación. Por lo general, los niños que nacen con este mal viven un máximo de siete días porque nacen sin riñones y se les suelen deteriorar los demás órganos vitales. Esta enfermedad puede presentarse de forma aislada, o asociada con severas malformaciones urogenitales y gastrointestinales o formando parte del Síndrome de Regresión Caudal (SRC)... la sobrevida dependerá del grado de malformaciones presentes