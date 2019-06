¿Qué puedo tomar para la gripe si estoy embarazada?

Síguenos en Facebook

Una mujer embazada es vulnerable a las infecciones o alergias gripales, porque su sistema inmunitario no está preparado para combatir las infecciones. Debido a ello los especialistas recomiendan que deben recibir una vacuna antigripal antes de quedar embarazadas o durante los 3 primeros meses de gestación.

Las mujeres que han recibido dicha vacuna son menos propensas a la gripe y evitan que los efectos de la gripe afecte al bebé.

¿Dónde conseguir las vacunas antigripales?

Las vacunas antigripales puedes conseguir en los consultorios o centros de salud de tipo inyectables o nasales en aerosol. El antigripal recomendado para las mujeres gestantes es en aerosol porque no es peligroso para las salud del bebé, en tanto los otros medicamentos pueden causar algún daño el feto.

¿Cómo tratar la gripe durante el embarazo?

La gripe durante los primeros 4 meses de embarazo se debe tratar con oseltamivir (Tamiflu) de 75 mg. El tratamiento dura 5 días en casos de que la gripe sea fuerte. Las cápsulas se debe tomar dos veces al día. Además se debe consumir bastante agua tibia.

¿Cómo tratar el resfrío durante el embarazo?

Para tratar el resfrío durante el embarazo se de debe tomar bastante líquido (tibio) y para aliviar los dolores el Tylenol. Ojo se debe evitar el consumo de fármacos compuestos durante los primeros 3 o 4 meses de gestación, porque podría causar daño al bebé.

¿Cómo evitar el contagio de la gripe durante en el embarazo?

Para evitar el contagio de la gripe no debe compartir alimentos y utensilios con otras personas, no debe tocarse los ojos ni la nariz, lavarse la mano con agua tibia y jabón antes y después de consumir los alimentos. En el caso de no poseer agua caliente, lleva un desinfectante de las manos.