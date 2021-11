Cada vez está más cerca el verano, época en el que el calor es intenso y necesitamos hidratarnos de forma correcta debido a que perdemos agua a consecuencia de la sudoración. Sin embargo, sea cual fuera la estación la hidratación debe ser constante para mantener equilibrada nuestra salud física.

Así lo explica, Sara Abu-Sabbah, licenciada en Nutrición y Dietética en una entrevista para el grupo El Comercio, quien anota que la hidratación es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Asegura que todos debemos hidratarnos a lo largo del día, pero que las cantidades de líquido dependerán de cada individuo.

Datos importantes sobre la hidratación

Tener claro que cuando aparece la sed es que el cuerpo no está hidratado.

No solo el agua contribuye con la hidratación del día sea en verano o invierno. Otros líquidos que bebemos también contribuyen, pero el agua es el mejor elemento para mantenernos bien hidratados.

La sobrehidratación puede generar una descompensación en tu cuerpo. El cargar agua en una botella a lo largo del día es buena idea, sin embargo, tomar demasiado líquido también es contraproducente. “Hay gente que toma ese hábito (de beber mucha agua) para evitar comer y perder peso. Cuando desenfocamos el objetivo de tomar agua caemos en errores”, precisa.

¿Cuánta agua debemos tomar?

Se estima que las personas requieren entre seis a ocho vasos de agua al día, pero no es una regla exacta, puntualiza Sara Abu Sabbah. “Hay personas que pueden requerir un poco más de líquido si hacen deporte o están en un clima caluroso. Otra forma de estimar la cantidad de agua que necesitamos es: unos 30 mililitros de agua por kilo de peso”, indica.

También nos podemos dar cuenta si necesitamos más hidratación con el color de la orina. “La orina debe estar ligeramente turbia, no debe verse transparente ni oscura. Ojo que la primera orina del día está más concentrada porque hemos pasado toda la noche sin hidratarnos”, dice la nutricionista.

(Foto: MorgueFile)

Modos prácticos para beber agua

Cada tiempo de comida puede ser acompañado con uno o dos vasos de agua. Si eres de las que tiene tres comidas al día: desayuno, almuerzo y cena, entonces puedes tomar uno o dos vasos de líquido acompañando cada comida principal. Lo recomendable es darle preferencia al agua o infusiones sin azúcar. También cuenta el café y la leche.

Los jugos de fruta pueden contar como líquidos, pero lo ideal es comerlas enteras. Si eventualmente tomaste un zumo de naranja puedes considerarlo como líquido del día también.

¿Cuándo debemos tomar agua, antes o después de cada comida? La especialista señala que es indistinto. Solo se debe aplicar un horario en los niños con problemas de apetito o adultos mayores con alguna patología.

(Foto: iStock)

¿Qué pasa si no nos hidratamos?

Sara Abu Sabbah manifiesta que el mayor riesgos es entrar en un proceso de deshidratación, lo que genera un desequilibrio muy grande en el organismno. “Recordemos que cada una de las células de nuestro cuerpo carga agua. Nuestra sangre está constituida también por agua”, explica la especialista

“Uno puede vivir una semana sin comer, sin embargo, el ser humano no aguanta días sin agua. Tres días sin hidratación puede causar la muerte. Hay que mantenerse hidratado. Si uno ya está en un proceso de deshidratación, el agua contribuye con reponer el líquido, no obstante, no rehidrata a la persona por completo necesitará bebidas rehidratantes como los sueros para poder recuperarse, ya que al deshidratarnos no solamente perdemos agua sino electrolitos”, manifiesta la nutricionista.

Beneficios de tomar agua

Abu Sabbah nos recuerda que el principal beneficio es que el agua mantiene el cuerpo en equilibrio y en funcionamiento óptimo. “Hablamos de los procesos mentales y físicos... Somos como una pasita que sin agua empieza a secarse, la piel necesita líquido... Incluso el agua ayuda a que haya una buena función intestinal, si no tomas agua nos estriñimos”, puntualizó la especialista.

(Foto: Shutterstock)

