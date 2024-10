¿Cuántas veces hemos oído a un amigo (o a nosotros mismos) decir cosas como: “Siempre es lo mismo para mí”, “El amor no es para mí”, “Todos son iguales?”. En el ámbito de las citas, a menudo nos sentimos atraídos por personas que tienen personalidades similares o formas de identificarse con nosotros. Aunque esto puede sentirse cómodo al principio, a veces puede llevar a repetir patrones que no necesariamente se alinean con el tipo de relación auténtica que realmente deseamos, una construida sobre el respeto y la empatía. Valeria DeBotas, sexóloga y experta en relaciones de Bumble, comparte algunas ideas para ayudarnos a liberar de estos patrones y abrirnos a conectar con personas que contribuyan positivamente a nuestras vidas.

“Cuando vas a la raíz del asunto, empiezan los análisis y las preguntas. Por ejemplo, si hay tantas personas en el mundo, ¿por qué me atraen las que no me convienen? La conclusión es que te tropiezas con la misma piedra, lo que se conoce como un patrón de elección de pareja. En el caso de los vínculos emocionales, estos son una serie de comportamientos o eventos recurrentes que se repiten inconscientemente”, dice la especialista.

Según Valeria, una de las razones de esto es que las personas tienden a elegir lo que es familiar debido a sus huellas emocionales, resultado de las lecciones y la crianza que han experimentado.

“A veces es difícil poner límites o exigir un trato justo, por lo que ‘aceptamos el amor que creemos merecer’ y nos conformamos con lo que la otra persona ofrece, incluso si no estamos satisfechos con su comportamiento y cómo nos trata”, agrega Valeria.

¿Cómo romper estos patrones de elección?

Así como estos patrones de elección se aprenden, también se pueden desaprender analizando la fuente de atracción e identificando las creencias y filtros a través de los cuales la persona percibe el amor. En este sentido, la experta comparte algunas recomendaciones:

Busca ayuda profesional para entender tus patrones emocionales y abordar cualquier brecha que hayan creado. Considera actualizar de tu checklist los rasgos a los que te sientes atraído, incluyendo valores como la madurez emocional sobre la atracción física o el estatus social. Aunque la terapia es una excelente opción—el 50%1 de las personas en una encuesta reciente de Bumble, afirmaron que acuden a terapia para mejorar sus elecciones de pareja—hay muchas otras formas de ayudarte a tomar mejores decisiones en tus relaciones. Fortalece la autoestima y el merecimiento a través de acciones de autocuidado, autoconocimiento y autoafirmación. Identifica los comportamientos y situaciones que se han repetido con las exparejas. Date el permiso de volver a intentarlo una vez más, que los miedos no te impidan conocer nuevas personas en la app. Evita culparte por lo que tu pareja o expareja hizo, no hay que eximirlo de sus responsabilidades y errores. Recuerda que no puedes cambiar el pasado ni lo vivido con tus ex parejas, así que suelta la culpa y evita el desgaste emocional. Recuerda que no hay que dejarse llevar por la atracción de la primera impresión, analiza primero si los valores de esa potencial conexión son compatibles con los tuyos, su estilo de vida, su entorno, ten en cuenta todos los factores para dar el siguiente paso.

“Las decisiones que se han tomado en el pasado son importantes para ser tenidas en cuenta y no repetirlas. Cuando se elige mirar el dolor desde la consciencia y no desde la victimización, cambia la mentalidad para construir una mejor relación consigo misma y esto, tarde o temprano, repercutirá positivamente en los vínculos que se construyen con los demás,” concluye la sexóloga.

