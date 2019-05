Ahora puedes saber cuando alguien busca tu nombre en Google

Síguenos en Facebook

Los usuarios de Google pueden monitorear la información sobre ellos que circula en la red desde 2011. El motor de búsqueda permite hacerlo con la herramienta "Yo en la web", con el cual los internautas saben si pusieron datos personales de ellos en la red.

La herramienta envía una alerta cada que alguien menciona el nombre, correo o teléfono de la persona que activa la alarma. Cuando alguna de esa información puesta en circulación afecta al usuario, este puede solicitar al motor de búsqueda que elimine los enlaces no deseados relacionados con su nombre, para ayudar a que la gente tenga más control sobre sus datos personales y privacidad en la web.

Solo los que tengan Gmail podrán activar el servicio. Para hacerlo deben entrar al sitio de alertas de Google con la cuenta personal de correo electrónico abierta. Ahí se visualiza el apartado de Presencia en internet, donde el usuario verá su nombre y dirección de correo.

Haga click en el signo de más que están al lado de cada dato, con este se da la indicación de activar avisos cuando estos criterios sean publicados en la red.

A partir del momento en que active los avisos, Google mandará correos a la bandeja de entrada cada que alguien publique alguno de esos datos.

No es sencillo que el motor de búsqueda elimine un enlace no deseado. El usuario primero tiene que ponerse en contacto con el administrador de la página donde se publicó su información y pedirle que la borre. Solo después puede solicitar a Google que quite esa publicación de los resultados